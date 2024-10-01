Французский журналист возмутился тратами «ПСЖ» на трансфер Сафонова

Французский журналист Даниэль Риоло недоволен решением «ПСЖ» купить Матвея Сафонова.

Парижане приобрели вратаря у «Краснодара».

Сафонов пропустил 2 гола в 3 матчах.

«Хочу напомнить, что «ПСЖ» потратил на Сафонова 20 миллионов евро и платит ему 400 тысяч евро в месяц. Эти подробности важно знать, чтобы рассуждать о его уровне.

Если бы он был отличным вратарем, мы бы знали об этом. Должно же было что-то быть. Но никто не знал этого парня, и они купили его в России по такой цене.

Зачем его брать, особенно за такие огромные деньги, если есть Арнау Тенас в качестве второго вратаря?» – сказал Риоло.