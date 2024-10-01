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    • Французский журналист возмутился тратами «ПСЖ» на трансфер Сафонова

    Французский журналист возмутился тратами «ПСЖ» на трансфер Сафонова

    Французский журналист Даниэль Риоло недоволен решением «ПСЖ» купить Матвея Сафонова.

    • Парижане приобрели вратаря у «Краснодара».
    • Сафонов пропустил 2 гола в 3 матчах.

    «Хочу напомнить, что «ПСЖ» потратил на Сафонова 20 миллионов евро и платит ему 400 тысяч евро в месяц. Эти подробности важно знать, чтобы рассуждать о его уровне.

    Если бы он был отличным вратарем, мы бы знали об этом. Должно же было что-то быть. Но никто не знал этого парня, и они купили его в России по такой цене.

    Зачем его брать, особенно за такие огромные деньги, если есть Арнау Тенас в качестве второго вратаря?» – сказал Риоло.

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    Источник: Allez Paris

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    01.10.2024 19:07
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    MazaiNN
    1727801070
    Это ихний Губерниев..
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    Spartak_forv@
    1727801683
    А представьте если бы этот вопрос каждый раз задавали бы Челси
    Ответить
    subbotaspartak
    1727802102
    потратил на Сафонова 20 миллионов евро и платит ему 400 тысяч евро в месяц. ... А сколько Эйфелева башня стоит?
    Ответить
    k611
    1727806492
    На его деньги взяли что ли. ПСЖ в принципе на игроков много тратит.
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    fakeid
    1727815215
    а этот тупой журналист видел его цену на маркте? вот сперва посмотрел бы, потом хрюкал.
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    FCSpartakM
    1727818317
    По тому, как сегодня стоял Донни, то Матвей спокойно может в основе играть.
    Ответить
    acor94
    1727851553
    Тебя эбёт?
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    bset
    1727875727
    Можно и Месси не знать, если телевизор не включать
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    Ziklop
    1727877416
    кто платит тот и решает!
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