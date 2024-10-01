В «Сосьедаде» рассказали о сроках восстановления Захаряна

Пресс-служба «Реал Сосьедада» дала комментарий по поводу сроков возвращения в строй Арсена Захаряна.
- Российский футболист травмировался 17 июля на тренировке.
- Ему сделали операцию в связи с повреждением сухожилий правой лодыжки.
- В прошлом сезоне Захарян забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 39 матчах.
«Захарян сможет вернуться в расположение команды и будет готов тренироваться после паузы на матчи сборные.
Ждать ли его в заявке на матч с «Жироной» 18 октября? Слишком рано, Арсену нужно будет проводить все тренировки без боли после возвращения, чтобы снова попасть в состав», – сообщили в клубе из Сан-Себастьяна.