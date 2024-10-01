«Барселона» перенесла презентацию Щесны

«Барселона» объявит о переходе Войцеха Щесны позже, чем планировалось.

Новая дата презентации польского вратаря – среда, 2 октября.

В понедельник Щесны успешно прошел медосмотр и встретился с руководством каталонского клуба.

Сегодня он будет присутствовать на трибунах на домашнем матче Лиги чемпионов против «Янг Бойз».