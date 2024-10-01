«Барселона» перенесла презентацию Щесны

«Барселона» объявит о переходе Войцеха Щесны позже, чем планировалось.
Новая дата презентации польского вратаря – среда, 2 октября.
В понедельник Щесны успешно прошел медосмотр и встретился с руководством каталонского клуба.
Сегодня он будет присутствовать на трибунах на домашнем матче Лиги чемпионов против «Янг Бойз».
- 34-летний Щесны возобновит карьеру ради «Барсы».
- Он выплатит 2 млн евро компенсации «Ювентусу», который покинул в августе.
- Поляк заменит травмированного Марка-Андре тер Стегена, выбывшего до конца сезона.