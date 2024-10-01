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    Мостовой рассказал подробности о стажировке в «Спартаке»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал о предстоящей стажировке в московской команде.

    «Точной даты начала моей стажировки нет, все зависит от матчей «Спартака» – выиграют или проиграют. Должен начать стажировку на первой тренировке команды во время паузы на игры сборной. У меня будет несколько посещений тренировочного процесса «Спартака» и, думаю, возьму цикл в одну неделю. Этого будет достаточно.

    В качестве времени для стажировки выбрали паузу на игры сборных, потому что подстраиваемся под график «Спартака». Не было смысла проходить стажировку сейчас, когда у красно-белых загруженный график. Не хочется смотреть легкие или подготовительные короткие тренировки или игры – надо погружаться в сам подготовительный и тренировочный процесс.

    Моя стажировка в «Спартаке» – запрос РФС, инициатива от меня и красно-белого клуба. Мы подали запрос, клуб и Станкович согласились, да и я был заинтересован. Наконец-то поработаю с футбольным человеком! Раньше был Абаскаль, поэтому и я туда не видел смысла идти. А стажировка у Станковича – результат взаимной инициативы всех сторон.

    Плана на эту стажировку у меня нет. Надо приходить, смотреть и конспектировать. Хочется пообщаться с футбольным человеком, таким и является Станкович. Ожиданий тоже от этой работы никаких не испытываю. Потому что в футболе давно все придумали!

    Многое еще зависит и от настроения в «Спартаке». Может, они снова проиграют, как это было недавно против «Локомотива», а мне из РФС позвонят и скажут: «Саша, сиди, они закрылись на базе, и никого не пускают». На этом и все – моя стажировка закончится, не успев начаться», – сказал Мостовой.

    • Александр Мостовой проходит обучение в академии РФС по программе А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков.
    • Он был номинальным тренером медиаклуба Fight Nights.

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    Источник: Sport24

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    01.10.2024 13:18
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    Комментарии (3)
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    NewLife
    1727778919
    От Мостового уже тошнит(
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    Bozigit
    1727784925
    Гадкий утёнок
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