Мостовой рассказал подробности о стажировке в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал о предстоящей стажировке в московской команде.

«Точной даты начала моей стажировки нет, все зависит от матчей «Спартака» – выиграют или проиграют. Должен начать стажировку на первой тренировке команды во время паузы на игры сборной. У меня будет несколько посещений тренировочного процесса «Спартака» и, думаю, возьму цикл в одну неделю. Этого будет достаточно.

В качестве времени для стажировки выбрали паузу на игры сборных, потому что подстраиваемся под график «Спартака». Не было смысла проходить стажировку сейчас, когда у красно-белых загруженный график. Не хочется смотреть легкие или подготовительные короткие тренировки или игры – надо погружаться в сам подготовительный и тренировочный процесс.

Моя стажировка в «Спартаке» – запрос РФС, инициатива от меня и красно-белого клуба. Мы подали запрос, клуб и Станкович согласились, да и я был заинтересован. Наконец-то поработаю с футбольным человеком! Раньше был Абаскаль, поэтому и я туда не видел смысла идти. А стажировка у Станковича – результат взаимной инициативы всех сторон.

Плана на эту стажировку у меня нет. Надо приходить, смотреть и конспектировать. Хочется пообщаться с футбольным человеком, таким и является Станкович. Ожиданий тоже от этой работы никаких не испытываю. Потому что в футболе давно все придумали!

Многое еще зависит и от настроения в «Спартаке». Может, они снова проиграют, как это было недавно против «Локомотива», а мне из РФС позвонят и скажут: «Саша, сиди, они закрылись на базе, и никого не пускают». На этом и все – моя стажировка закончится, не успев начаться», – сказал Мостовой.