Генич поделился мнением об игре Соболева за «Зенит»

Комментатор Константин Генич пока не понимает, зачем «Зенит» приобрел нападающего Александра Соболева у «Спартака».

– Ты всe ещe думаешь, что «Зенит» будет чемпионом, да?

– Да, все думают. Я смотрю на «Зенит», я вообще не понимаю, зачем им Соболев. Вот ощущение, что пока это всe пришло, не то чтобы во вред, может быть, в перспективе, в дистанции это и принесeт важнейшие очки «Зениту», но пока…

Семак чeтко понимал, где кого использовать и как надо, а появление Соболева добавило, кто-то скажет, хорошей головной боли, кто-то скажет, наоборот, ещe вот проблем Сергею Богдановичу. Он когда вышел с ЦСКА в стартовом составе, ну, Соболеву надо набирать форму через игры.

Да, через матч ЦСКА ему надо набирать форму! Потому что следом это матч с «Рубином» был в Кубке, сейчас игра с «Акроном». Вот через эти игры, наверное, можно было бы говорить, что форму быстрее наберeт, но в чемпионате, где тебя и поджимают, где и соперники круто выглядят, всe-таки очки терять «Зениту» нельзя.