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    Генич поделился мнением об игре Соболева за «Зенит»

    Комментатор Константин Генич пока не понимает, зачем «Зенит» приобрел нападающего Александра Соболева у «Спартака».

    – Ты всe ещe думаешь, что «Зенит» будет чемпионом, да?

    – Да, все думают. Я смотрю на «Зенит», я вообще не понимаю, зачем им Соболев. Вот ощущение, что пока это всe пришло, не то чтобы во вред, может быть, в перспективе, в дистанции это и принесeт важнейшие очки «Зениту», но пока…

    Семак чeтко понимал, где кого использовать и как надо, а появление Соболева добавило, кто-то скажет, хорошей головной боли, кто-то скажет, наоборот, ещe вот проблем Сергею Богдановичу. Он когда вышел с ЦСКА в стартовом составе, ну, Соболеву надо набирать форму через игры.

    Да, через матч ЦСКА ему надо набирать форму! Потому что следом это матч с «Рубином» был в Кубке, сейчас игра с «Акроном». Вот через эти игры, наверное, можно было бы говорить, что форму быстрее наберeт, но в чемпионате, где тебя и поджимают, где и соперники круто выглядят, всe-таки очки терять «Зениту» нельзя.

    • По данным Transfermarkt, сумма трансфера 27-летнего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» составила 10 миллионов евро.
    • В составе петербургского клуба форвард провел 4 официальных матча, сделал 1 голевой пас.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.10.2024 13:09
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    Комментарии (6)
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    Taps
    1727781925
    Кто же хорошо нагрелся на этом уроде ?
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    polt
    1727787192
    Правильное мнение.
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    alefreddy
    1727790981
    в долгую можно за паровозом не угнаться
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