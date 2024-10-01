Генич поделился мнением об игре Соболева за «Зенит»

Комментатор Константин Генич пока не понимает, зачем «Зенит» приобрел нападающего Александра Соболева у «Спартака».
– Ты всe ещe думаешь, что «Зенит» будет чемпионом, да?
– Да, все думают. Я смотрю на «Зенит», я вообще не понимаю, зачем им Соболев. Вот ощущение, что пока это всe пришло, не то чтобы во вред, может быть, в перспективе, в дистанции это и принесeт важнейшие очки «Зениту», но пока…
Семак чeтко понимал, где кого использовать и как надо, а появление Соболева добавило, кто-то скажет, хорошей головной боли, кто-то скажет, наоборот, ещe вот проблем Сергею Богдановичу. Он когда вышел с ЦСКА в стартовом составе, ну, Соболеву надо набирать форму через игры.
Да, через матч ЦСКА ему надо набирать форму! Потому что следом это матч с «Рубином» был в Кубке, сейчас игра с «Акроном». Вот через эти игры, наверное, можно было бы говорить, что форму быстрее наберeт, но в чемпионате, где тебя и поджимают, где и соперники круто выглядят, всe-таки очки терять «Зениту» нельзя.
- По данным Transfermarkt, сумма трансфера 27-летнего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» составила 10 миллионов евро.
- В составе петербургского клуба форвард провел 4 официальных матча, сделал 1 голевой пас.