Канчельскис оценил возможность назначения Мостового главным тренером «Спартака»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сказал, что будет рад назначению Александра Мостового главным тренером «Спартака»

«Надо задавать вопрос совету директоров «Спартака», будут ли они назначать Мостового главным тренером. Почему бы и не посмотреть на Александра в этой роли. Хуже «Спартаку» точно не станет. Буду рад, если Мостовой станет главным тренером красно-белых», – сказал Канчельскис.