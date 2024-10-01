Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Канчельскис оценил возможность назначения Мостового главным тренером «Спартака»

    Канчельскис оценил возможность назначения Мостового главным тренером «Спартака»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сказал, что будет рад назначению Александра Мостового главным тренером «Спартака»

    «Надо задавать вопрос совету директоров «Спартака», будут ли они назначать Мостового главным тренером. Почему бы и не посмотреть на Александра в этой роли. Хуже «Спартаку» точно не станет. Буду рад, если Мостовой станет главным тренером красно-белых», – сказал Канчельскис.

    Новости по теме
    Мостовой: «Я готов возглавить «Оренбург» 13
    Мостовой прокомментировал гол Виллиана со штрафного: «Я много так забивал, над стенкой клал» 6
    Станкович ответил на вопрос о стажировке Мостового в «Спартаке» 8
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2024 07:50
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    The only one
    1727763180
    Все будут рады. Может гонору поубавится, когда выгонят...
    Ответить
    FRZZ
    1727763320
    Спартаку стоит попробовать, на самом деле хуже не будет.
    Ответить
    ilich55
    1727764628
    Давно пора избавляться от иностранных варягов.
    Ответить
    Bozigit
    1727766895
    Это называется. Встретились два сапога пара)
    Ответить
    Интерес
    1727769033
    Крысы пытаются вернуться на некогда покинутый родной корабль,после его неудачного докования.
    Ответить
    k611
    1727775858
    Нет уж, спасибо
    Ответить
    zigbert
    1727783426
    Играть в футбол и заниматься тренерской работой все таки разные вещи.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+