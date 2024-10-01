Губерниев пошутил о тренерской стажировке Мостового в «Спартаке»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от стажировки Александра Мостового у главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Стажировка Мостового в «Спартаке» может быть фатальной для Станковича. Придeт Мостовой, воскликнет: «Царь ненастоящий!» и займeт место на спартаковском престоле.

Я желаю Александру Мостовому не совершить небольшой госпереворот в «Спартаке», а наоборот, вместо Бориса Годунова воцариться уже настоящему государю.

И будет в спартаковском царстве настоящий государь – Александр Великий. Назовeм его Александром Четвeртым Мостовым», – пошутил Губерниев.