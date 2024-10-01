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    • Губерниев пошутил о тренерской стажировке Мостового в «Спартаке»

    Губерниев пошутил о тренерской стажировке Мостового в «Спартаке»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от стажировки Александра Мостового у главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

    «Стажировка Мостового в «Спартаке» может быть фатальной для Станковича. Придeт Мостовой, воскликнет: «Царь ненастоящий!» и займeт место на спартаковском престоле.

    Я желаю Александру Мостовому не совершить небольшой госпереворот в «Спартаке», а наоборот, вместо Бориса Годунова воцариться уже настоящему государю.

    И будет в спартаковском царстве настоящий государь – Александр Великий. Назовeм его Александром Четвeртым Мостовым», – пошутил Губерниев.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ с 16 очками после 10 туров.
    • Мостовой учится на тренера с августа 2023 года.
    • Стажировка запланирована на октябрь во время паузы на матчи сборных.

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    Источник: Metaratings

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    01.10.2024 01:00
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    Комментарии (6)
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    fakeid
    1727739504
    закусывай, падла. или занюхивай смазкой для лыж, она у тебя универсальная, для всего вообще.
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    Garrincha58
    1727763804
    смешно стажироваться в 55 лет и зачем ему это?
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    bset
    1727764819
    Ждем, когда Мостовой наконец станет главным, чтобы рассказывать, что футболисты плохие, поэтому результат не очень. Интересно, кто же его пригласит главным, кого он отправит в ФНЛ.
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    Интерес
    1727769463
    Мостовой не может быть Борисом Годуновым(не совершавшим никаких переворотов,но ненавидимым тогдашней знатью,как выскочка и зять Ивана Грозного),ему больше подойдёт роль Лже-Дмитрия.Их там было пять штук,помнится(или даже семь),ну ещё одним больше-меньше-какая разница!
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