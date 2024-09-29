Глава «Локо» – о кричалке «Зенит» – позор российского футбола!»: «У болельщиков свой взгляд»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал оскорбительную кричалку в адрес «Зенита».

Фанаты различных клубов РПЛ регулярно скандируют на матчах: «Зенит» – позор российского футбола!».

– Как относитесь к самой резонансной кричалке этого сезона «Зенит» – позор российского футбола», что это, на ваш взгляд, такое?

– Наверное, выражение каких-то эмоций болельщиков. Я всегда считаю, что надо действовать корректно и уважительно по отношению ко всем нашим соперникам по лиге.

У болельщиков свое видение, свой взгляд. Но считаю, что нельзя переходить определенную линию к другому клубу в оскорбительном отношении. Но у болельщиков может быть свой взгляд на какие-то вещи.