Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стала известна реакция Виллиана Жозе на упреки руководства «Спартака»

Стала известна реакция Виллиана Жозе на упреки руководства «Спартака»

28 сентября 2024, 14:54
7

Руководство «Спартака» сознательно раскритиковало нападающего Виллиана Жозе в медиа, чтобы дополнительно его подстегнуть. Их неприятно удивила физическая форма, с которой бразилец приехал в клуб.

По информации Sports, бразилец принял слова боссов близко к сердцу и сильно рефлексировал или сделал такой вид.

Пока Виллиан Жозе сбрасывал вес и набирал форму, он получил мышечную травму. Из-за этого футболиста вывели из занятий в общей группе и не включали в заявку на матчи.

Источник Sports также не считает, что Виллиан Жозе жутко недоволен всем происходящим.

«Не знаю, почему сложилось такое ощущение, но он очень добрый и позитивный человек, очень открытый. Жаль, что у него пока не получается, но я верю, что наберет форму и покажет уровень», – сказал источник.

  • Виллиан Жозе сыграл за «Спартак» в 6 матчах в этом сезоне.
  • По данным Transfermarkt, красно-белые заплатили «Бетису» за трансфер 32-летнего бразильца 2 миллиона евро.

Еще по теме:
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар» 7
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака» 5
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!» 8
Источник: Sports
Россия. Премьер-лига Спартак Виллиан Жозе
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Desma
1727525323
Всегда было чем толще, тем добрее.........
Ответить
alefreddy
1727533962
он себя еще проявит
Ответить
Ziklop
1727541204
турист!
Ответить
erybov1965
1727543907
Будем ждать,перед пенсией забьет с пенальти.
Ответить
Главные новости
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
1
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
3
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
4
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
Все новости
Все новости
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
4
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
17
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
Вчера, 20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
Вчера, 19:56
9
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
Вчера, 18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
Вчера, 18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
Вчера, 18:08
2
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 17:58
4
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
Вчера, 17:37
CAS вынес решение по Писарскому
Вчера, 17:29
2
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
Вчера, 17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
Вчера, 17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
Вчера, 16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
Вчера, 16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
Вчера, 15:54
3
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
Вчера, 15:40
2
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
Вчера, 15:33
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+