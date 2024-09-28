Стала известна реакция Виллиана Жозе на упреки руководства «Спартака»

Руководство «Спартака» сознательно раскритиковало нападающего Виллиана Жозе в медиа, чтобы дополнительно его подстегнуть. Их неприятно удивила физическая форма, с которой бразилец приехал в клуб.

По информации Sports, бразилец принял слова боссов близко к сердцу и сильно рефлексировал или сделал такой вид.

Пока Виллиан Жозе сбрасывал вес и набирал форму, он получил мышечную травму. Из-за этого футболиста вывели из занятий в общей группе и не включали в заявку на матчи.

Источник Sports также не считает, что Виллиан Жозе жутко недоволен всем происходящим.

«Не знаю, почему сложилось такое ощущение, но он очень добрый и позитивный человек, очень открытый. Жаль, что у него пока не получается, но я верю, что наберет форму и покажет уровень», – сказал источник.