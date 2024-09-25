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    • Карпукас из «Локомотива» рассказал о путешествии за границу: «Хуже условий уже не увижу»

    Карпукас из «Локомотива» рассказал о путешествии за границу: «Хуже условий уже не увижу»

    Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас раскрыл, в каких странах уже побывал и какие планирует посетить.

    «Я начал отдыхать [за границей] только в последние два года: за это время посетил Дубай, Таиланд и Кению. Мне нравится путешествовать.

    В раздевалке иногда общаемся на эту тему, и ребята говорят, что свой отдых проведут в Турции. А я не могу полететь в Турцию. Какой бы там крутой отель ни был, пляж, вода... Я просто не хочу.

    Зимой планирую слетать в США. А еще попасть на концерт Eminem в Бахрейне. Мне всегда очень нравилась его песня Mockingbird, недавно она завирусилась – посмотрел перевод, проникся.

    А еще и альбом вышел, где он поет с дочкой. Я так кайфанул! Посмотрел все переводы, все реакции на альбом. Нашел концерт, на который в теории могу попасть.

    Хочется в тур по Европе. И добраться до Кейптауна, до ЮАР. Я не тот человек, который любит какой-то модный и дорогой отдых. Я был в Кении – и хуже условий уже не увижу. Но мне там безумно понравилось», – сказал Карпукас.

    • 22-летний опорник всю карьеру провел в «Локо».
    • В этом сезоне он сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • Рыночная стоимость Карпукаса – 6 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.09.2024 14:28
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    Комментарии (5)
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    Интерес
    1727264681
    Ты в СШВПЧ обязательно поселись в этнических кварталов,тогда Кения тебе станет близкой и желанной.А то всё на уровне Eminem...
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    Антибиотик
    1727266167
    На Украину сгоняй, может там понравится. Совсем золотая молодежь не думает, что говорит в СМИ.
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    Мордаванин
    1727266403
    трудно быть артёмом
    Ответить
    Pavel-Osipov-google
    1727281016
    Клоун
    Ответить
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