Карпукас из «Локомотива» рассказал о путешествии за границу: «Хуже условий уже не увижу»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас раскрыл, в каких странах уже побывал и какие планирует посетить.

«Я начал отдыхать [за границей] только в последние два года: за это время посетил Дубай, Таиланд и Кению. Мне нравится путешествовать.

В раздевалке иногда общаемся на эту тему, и ребята говорят, что свой отдых проведут в Турции. А я не могу полететь в Турцию. Какой бы там крутой отель ни был, пляж, вода... Я просто не хочу.

Зимой планирую слетать в США. А еще попасть на концерт Eminem в Бахрейне. Мне всегда очень нравилась его песня Mockingbird, недавно она завирусилась – посмотрел перевод, проникся.

А еще и альбом вышел, где он поет с дочкой. Я так кайфанул! Посмотрел все переводы, все реакции на альбом. Нашел концерт, на который в теории могу попасть.

Хочется в тур по Европе. И добраться до Кейптауна, до ЮАР. Я не тот человек, который любит какой-то модный и дорогой отдых. Я был в Кении – и хуже условий уже не увижу. Но мне там безумно понравилось», – сказал Карпукас.