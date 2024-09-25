Заявление «Манчестер Сити» о травме Родри

«Манчестер Сити» подтвердил, что полузащитник Родри получил травму связок правого колена.

«На этой неделе полузащитник отправился в Испанию на консультацию к специалисту после первых тестов в Манчестере. Обследование продолжается, чтобы установить степень серьезности травмы и ожидаемый прогноз», – говорится в сообщении клуба.