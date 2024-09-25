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    Заявление «Манчестер Сити» о травме Родри

    «Манчестер Сити» подтвердил, что полузащитник Родри получил травму связок правого колена.

    «На этой неделе полузащитник отправился в Испанию на консультацию к специалисту после первых тестов в Манчестере. Обследование продолжается, чтобы установить степень серьезности травмы и ожидаемый прогноз», – говорится в сообщении клуба.

    • Родри травмировался в матче 5-го тура АПЛ с «Арсеналом» (2:2), в котором был заменен на 21-й минуте.
    • ESPN сообщал, что футболист может пропустить оставшуюся часть сезона.
    • 28-летний испанец провел в этом сезоне 3 матча за «Манчестер Сити».

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    Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»

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    25.09.2024 13:20
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