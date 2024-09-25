Экс-судья ФИФА – о работе Карасева: «Деградировать он не может, он же не дебил»

Бывший судья ФИФА Игорь Егоров оценил нынешнуюю ситуацию с работой арбитров в РПЛ.

– Вам понравилось судейство в 9-м туре РПЛ?

– Все матчи не смотрел. В целом, неплохо.

– Сейчас многие критикуют Сергея Карасева. У него заметна деградация?

– Я бы не стал называть это деградацией. Я бы назвал это снижением интереса к матчам РПЛ. Это будет правильней, чем деградация. Деградировать он не может, он же не дебил.

Ему не хватает международных матчей, человек немножко загрустил, поэтому ему не так интересно обслуживать матчи российской Премьер-лиги. Отсюда идет снижение требований к себе.

– Вам видны какие-либо изменения в судействе с приходом Милорада Мажича?

– Мы в этом году хотим увидеть что-то сверхъестественное? Сейчас есть сбои, есть моменты, которые не каждый может со своей психикой совладать, потому что критика слышна от всех: футболистов, тренеров и руководителей. Критика, критика, критика.

В прошлом сезоне мне понравилось, как отработали судьи. В этом году есть шероховатости. Будем верить, что ребята соберутся и будут работать лучше, чем на данный момент.