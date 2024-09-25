Губерниев высказался о кричалке про «Зенит»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию со скандированиями болельщиков в адрес «Зенита».

«Футбольным болельщикам палец в рот не клади. Но давайте посмотрим на ситуацию через призму знаменитого футбольного арбитра Зигмунда Фрейда.

«Зенит» – серьeзный раздражитель. А лучшая борьба с раздражением – это взять «Зенит» и обыграть, если говорить про соперников. Поэтому здесь всe понятно: если что-то не получается на поле, нужно покричать.

Надо дело делать, чтобы каждый матч с «Зенитом» для той или иной команды был максимальным вложением сил – физических, душевных, максимальной самоотдачей. Тогда наш футбол будет ещe более крепким и фундаментальным.

А что до кричалок, мне кажется, что каждый раз, когда футбольная власть достаточно нервно реагирует, нужно всe-таки более тонко подходить к болельщикам.

На месте же «Зенита» надо понимать – сильный всегда вызывает раздражение. Поэтому ничего страшного», – написал Губерниев.