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    Губерниев высказался о кричалке про «Зенит»

    Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию со скандированиями болельщиков в адрес «Зенита».

    «Футбольным болельщикам палец в рот не клади. Но давайте посмотрим на ситуацию через призму знаменитого футбольного арбитра Зигмунда Фрейда.

    «Зенит» – серьeзный раздражитель. А лучшая борьба с раздражением – это взять «Зенит» и обыграть, если говорить про соперников. Поэтому здесь всe понятно: если что-то не получается на поле, нужно покричать.

    Надо дело делать, чтобы каждый матч с «Зенитом» для той или иной команды был максимальным вложением сил – физических, душевных, максимальной самоотдачей. Тогда наш футбол будет ещe более крепким и фундаментальным.

    А что до кричалок, мне кажется, что каждый раз, когда футбольная власть достаточно нервно реагирует, нужно всe-таки более тонко подходить к болельщикам.

    На месте же «Зенита» надо понимать – сильный всегда вызывает раздражение. Поэтому ничего страшного», – написал Губерниев.

    • 6 мая болельщики «Факела» скандировали кричалку «Зенит» – позор российского футбола» во время матча с петербуржцами.
    • Впоследствии то же самое делали фанаты «Спартака», «Локомотива», «Динамо», «Краснодара», «Балтики» и ЦСКА. КДК штрафовал клубы за это.

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    Источник: «Советский спорт»

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    25.09.2024 11:48
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Semenycch
    1727256627
    Все верно, кричат чушь нищие душой и интеллектом существа - Шариковы, а достойные люди проявляют разум и терпение. Среди парнокопытных достойных людей почти нет. Тут на сайте только один действительно достойный болельщик Спартака.
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    Лицом_на_клаве
    1727258492
    Всем понятно, что эти отморозки орут от безысходности и зависти. Надоело им уже в лузерах быть.
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    Номэд
    1727259264
    ...когда футбольная власть достаточно нервно реагирует... Вот вот. Вся рфс из пропиторских состоит. Да миллерок еще...
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    Интерес
    1727262765
    Вообще непонятно,почему за кричалку "Магазин ТАКОЙ-ТО-позор торговли" ещё никого не оштрафовали.По мне,так если не матом-то и юридических оснований(даже по своду футбольных правил)нет.Да и матом сейчас просто разговаривают(в сентябре побывал во всех столицах Поволжья-УЖАС!),так что причин для наказания,кроме своего оскорблённого самолюбия,нет.И наличия власти,"которую надо употребить".
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    Вежливый такой
    1727266983
    Позор таким болельщикам и их защитникам. Свинство.
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    subbotaspartak
    1727267658
    А какую статью какого кодекса нарушают? Или просто: "Обидно, брат..."
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    Из Твери Леха
    1727272704
    Зенит - гегемон российского футбола. От этого факта действительно у некоторых рвёт пукан. Смиритесь уже.
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    Krics
    1727273270
    Это существо,которое восхищалось открытием парижской олимпиады,призывало выступать под белым флагом,знатно лижет Миллеру, боится кормушки лишиться, пренеприятный тип,ихмо.
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    Тинез Розоп
    1727277947
    а когда слово позор занесут в мат по закону? после отмены теории дарвина или до?...
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