Карпукас рассказал о своеобразных качествах Глушенкова

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал о бывшем партнере по команде Максиме Глушенкове.
– Благодаря Батракову команда почти не заметила ухода Максима Глушенкова. Многие говорят, что Макс – очень сложный человек.
– Своеобразный, к нему надо найти подход. Но если получается, то у вас в команде появляется космический футболист. Просто топ! Он мог перед тренировкой не размяться, выйти, прокинуть между ногами, забить в девять – и два раза так повторить. Очень сильный футболист!
– А как человек?
– С ним всегда можно поговорить. Он из тех людей, кто раскрывается в своей компании. В целом он молчаливый, скромный, добрый. Но не такой, как Тикнизян, – у этого рот не закрывается, ха-ха!
- Глушенков летом перешел из «Локомотива» в «Зенит». Сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила 6,3 миллиона евро.
- Нападающий провел за петербуржцев 8 матчей, забил 9 голов, отдал 1 передачу.