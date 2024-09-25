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    Карпукас рассказал о своеобразных качествах Глушенкова

    Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал о бывшем партнере по команде Максиме Глушенкове.

    – Благодаря Батракову команда почти не заметила ухода Максима Глушенкова. Многие говорят, что Макс – очень сложный человек.

    – Своеобразный, к нему надо найти подход. Но если получается, то у вас в команде появляется космический футболист. Просто топ! Он мог перед тренировкой не размяться, выйти, прокинуть между ногами, забить в девять – и два раза так повторить. Очень сильный футболист!

    – А как человек?

    – С ним всегда можно поговорить. Он из тех людей, кто раскрывается в своей компании. В целом он молчаливый, скромный, добрый. Но не такой, как Тикнизян, – у этого рот не закрывается, ха-ха!

    • Глушенков летом перешел из «Локомотива» в «Зенит». Сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила 6,3 миллиона евро.
    • Нападающий провел за петербуржцев 8 матчей, забил 9 голов, отдал 1 передачу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.09.2024 11:31
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