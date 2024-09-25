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    • Жирков сказал, что поможет Соболеву справиться с негативом от болельщиков

    Жирков сказал, что поможет Соболеву справиться с негативом от болельщиков

    Бывший защитник пяти клубов РПЛ, «Челси» и сборной России Юрий Жирков высказался о негативной реакции болельщиков «Зенита» в адрес нападающего Александра Соболева.

    – Сейчас болельщики «Зенита» освистывают с трибун перешедшего из «Спартака» Александра Соболева. Верите, что отношение к нему на трибунах в Питере со временем наладится?

    – Сложно сказать. Такие трансферы, наверное, будут еще не раз за всю историю футбола. Кто-то перейдет из ЦСКА в «Зенит», кто-то из «Зенита» в «Спартак». Или из «Спартака» в «Зенит», как Соболев. Наверное, болельщикам это самим интересно – скандировать плохие слова, еще что-то. Когда я играл, это мне не создавало проблем – наоборот, как-то подстегивало показать свой лучший футбол.

    – Вас ведь освистывали, когда вы, возвращаясь из Англии в Россию, подписали контракт с «Анжи».

    – Да, освистывали болельщики ЦСКА, когда против них впервые сыграл в гостях за «Анжи» в Химках. А первый мой матч за «Анжи» был на выезде против «Спартака» – там тоже реакция трибун была ожидаемая. Но у меня каждый переход был трудный. И когда в «Анжи» переходил, и когда в «Челси» уезжал из ЦСКА, и при переходе в «Динамо», и при трансфере в «Зенит». Тем более от меня практически ничего не зависело при этих переходах.

    – Что делать Соболеву, чтобы такая реакция фанатов на него прекратилась?

    – Показывать свой лучший футбол, забивать мячи.

    – Думаете, поможет?

    – Если будет забивать, как Холанд, то почему нет?

    • 27-летний Соболев был куплен «Зенитом» у «Спартака» в конце августа за 10 миллионов евро.
    • Он провел за петербургский клуб 4 матча, отметился 1 голевой передачей.

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    Источник: «Известия»

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    25.09.2024 10:53
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    Комментарии (4)
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    =Cпapтак=
    1727252030
    скоро в аренду улетит сто пудов)
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    k611
    1727253375
    Ему помогает справиться с негативом хорошая зарплата
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    DMитрий
    1727263317
    – Если будет забивать, как Холанд... Даже Жюль Верн такое придумать не смог бы.
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