Жирков сказал, что поможет Соболеву справиться с негативом от болельщиков

Бывший защитник пяти клубов РПЛ, «Челси» и сборной России Юрий Жирков высказался о негативной реакции болельщиков «Зенита» в адрес нападающего Александра Соболева.

– Сейчас болельщики «Зенита» освистывают с трибун перешедшего из «Спартака» Александра Соболева. Верите, что отношение к нему на трибунах в Питере со временем наладится?

– Сложно сказать. Такие трансферы, наверное, будут еще не раз за всю историю футбола. Кто-то перейдет из ЦСКА в «Зенит», кто-то из «Зенита» в «Спартак». Или из «Спартака» в «Зенит», как Соболев. Наверное, болельщикам это самим интересно – скандировать плохие слова, еще что-то. Когда я играл, это мне не создавало проблем – наоборот, как-то подстегивало показать свой лучший футбол.

– Вас ведь освистывали, когда вы, возвращаясь из Англии в Россию, подписали контракт с «Анжи».

– Да, освистывали болельщики ЦСКА, когда против них впервые сыграл в гостях за «Анжи» в Химках. А первый мой матч за «Анжи» был на выезде против «Спартака» – там тоже реакция трибун была ожидаемая. Но у меня каждый переход был трудный. И когда в «Анжи» переходил, и когда в «Челси» уезжал из ЦСКА, и при переходе в «Динамо», и при трансфере в «Зенит». Тем более от меня практически ничего не зависело при этих переходах.

– Что делать Соболеву, чтобы такая реакция фанатов на него прекратилась?

– Показывать свой лучший футбол, забивать мячи.

– Думаете, поможет?

– Если будет забивать, как Холанд, то почему нет?