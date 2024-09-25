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    Орлов раскритиковал защитника «Зенита»

    Комментатор Геннадий Орлов недоволен игрой защитника «Зенита» Страхини Эраковича по итогам матча 9-го тура РПЛ против «Факела» (3:1).

    «Эракович тяжeлый. Тяжеловат. И он не очень уверен. Пенальти заработал. Чего ты руку выставляешь? Всe равно надо за собой следить.

    Но дело не в этом, Нуралы Алип выглядит органично. Сегодня после того, как он играл против Холанда, и 0:0 они сыграли со сборной Казахстана, понимаешь, он на хорошем сейчас подъeме», – сказал Орлов.

    • Эракович в «Зените» больше года.
    • Команда лидирует в РПЛ.
    • Следующий соперник – «Краснодар».

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    Источник: «Чемпионат»

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    25.09.2024 08:57
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    Комментарии (4)
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    acor94
    1727251761
    Алыпа в Англию отдавайте скорее, пока берут (как Медведь сказал). Тот ещё костолом, аж противно смотреть на его игру.
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    Павелий
    1727256304
    Гена ругает своих? Явно на новые таблетки сел.
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    FCSpartakM
    1727260597
    Очередной великий трансфер б()мжей за 10 млн. Хорошие сербы в таком возрасте играют уже где-то в топ чемпионатах. Павлович в таком же возрасте уже в Милане, Миленкович - с 20 уже в Италии.
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    Азбука
    1727260848
    В игре Эраковича конечно можно найти много огрех. Однако пенальти с Факелом не более чем трагическая случайность. Страхиня находился спиной к Маркову, который попал мячом в руку серба сзади. Эракович физически не мог видеть мяч.
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