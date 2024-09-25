Орлов раскритиковал защитника «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов недоволен игрой защитника «Зенита» Страхини Эраковича по итогам матча 9-го тура РПЛ против «Факела» (3:1).

«Эракович тяжeлый. Тяжеловат. И он не очень уверен. Пенальти заработал. Чего ты руку выставляешь? Всe равно надо за собой следить.

Но дело не в этом, Нуралы Алип выглядит органично. Сегодня после того, как он играл против Холанда, и 0:0 они сыграли со сборной Казахстана, понимаешь, он на хорошем сейчас подъeме», – сказал Орлов.