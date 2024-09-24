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    • Акинфеев сообщил, что отвечают ему молодые игроки, когда он зовет их в ресторан

    Акинфеев сообщил, что отвечают ему молодые игроки, когда он зовет их в ресторан

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в видео в сообществе клуба в VK сравнил поколения футболистов.

    – Все говорят, что раньше больше пили, дружили и выигрывали. Тут есть какая-то взаимосвязь?

    – Слушай, давай так. Никто там не пил. Дружили действительно по-другому, другая была атмосфера. Мне повезло, что я играл со старым поколением. Евро-2004 показал, насколько сплочeнная у нас была команда. У нас ничего не получилось, из группы мы не вышли. Но там были Аленичев, Лоськов, Евсеев, Кириченко, Иваныч [Овчинников] в воротах. Сплав опыта и молодости был потрясающий, тренировки проходили на ура. То время для меня более ценное, чем сейчас. Не боюсь этого сказать.

    – Это нормально. Ностальгия.

    – Это не ностальгия. И по результатам, и по футбольным, и нефутбольным вещам – всe было душевнее. Сейчас говоришь молодым ребятам: «Пойдeм посидим – в баню, в ресторан?» Отвечают: «Не-не, мы не такие». «А какие вы тогда? Не ходите, что ли, никуда?!». Ну, наверное, ходят между собой, междусобойчики устраивают.

    • Акинфеев в ЦСКА с детства.
    • В основе Игорь дебютировал в 2003 году.
    • С командой Акинфеев брал Кубок УЕФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    24.09.2024 20:07
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    andrei-sarap-yandex
    1727201553
    АКИНФЕЕВ хочет бесплатно пить и кушать за счёт молодых
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    momwig_
    1727202462
    Ну, Игорь, раньше не были все так зациклен на "традиционных ценностях", предложение старшего товарища пойти в баню или в ресторан воспринималось проще. Ну а там - было что, не было - главное чтобы "по любви". А теперь, когда НАТО лезет к нам, насаждая эти свои мерзости, молодые ребята боятся. Раньше проще было, душевнее.
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    vvv123
    1727211468
    Молодые говорят: опять нажрешься в хлам, таскай потом тебя!
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    Aндрей-кадулин-google
    1727240625
    Неоднозначный заголовок
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