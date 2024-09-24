Акинфеев сообщил, что отвечают ему молодые игроки, когда он зовет их в ресторан

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в видео в сообществе клуба в VK сравнил поколения футболистов.

– Все говорят, что раньше больше пили, дружили и выигрывали. Тут есть какая-то взаимосвязь?

– Слушай, давай так. Никто там не пил. Дружили действительно по-другому, другая была атмосфера. Мне повезло, что я играл со старым поколением. Евро-2004 показал, насколько сплочeнная у нас была команда. У нас ничего не получилось, из группы мы не вышли. Но там были Аленичев, Лоськов, Евсеев, Кириченко, Иваныч [Овчинников] в воротах. Сплав опыта и молодости был потрясающий, тренировки проходили на ура. То время для меня более ценное, чем сейчас. Не боюсь этого сказать.

– Это нормально. Ностальгия.

– Это не ностальгия. И по результатам, и по футбольным, и нефутбольным вещам – всe было душевнее. Сейчас говоришь молодым ребятам: «Пойдeм посидим – в баню, в ресторан?» Отвечают: «Не-не, мы не такие». «А какие вы тогда? Не ходите, что ли, никуда?!». Ну, наверное, ходят между собой, междусобойчики устраивают.