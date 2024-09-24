Агент Денисова отреагировал на скандальные слова Тюкавина про Даниила

Александр Маньяков, агент защитника «Спартака» Даниила Денисова, отреагировал на слова динамовца Константина Тюкавина про своего игрока.

Тюкавин сделал дубль в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2), сравняв счет на 90+4-й минуте.

После игры форвард бело-голубых ответил на вопрос, осознанно ли он пошел в зону, где находился Денисов, в эпизоде со своим вторым голом: «Был еще момент, когда я вываливался с фланга Денисова, зная его игру в обороне, то, что он не так хорошо обороняется. Первый момент – угловой заработал, во втором получалось обыграть его. Да, шел осознанно».

«Эти слова подогревают интерес к противостоянию «Спартака» и «Динамо». Такими же приемами пользовался Сергей Овчинников, когда говорил, что не любит московский «Спартак». С одной стороны, это шоу, а с другой – о коллеге стоит говорить более дипломатично. То, как это сделал Костя, – это неуважение к труду Денисова. За Даню заступаться точно не надо – он боевой парень. Уверен, что, когда они с Костей встретятся на поле в кубковой игре, скучно точно не будет.

Если перефразировать слова Кости на сухую статистику, они не имеют под собой никакого основания. Кто имеет доступ к статистическим данным, знает, что Денисов – один из лучших футболистов обороны в стране. По выигранным единоборствам, перехватам. За последние годы Даня сильно прибавил в обороне, хотя, когда только переезжал в Москву, он был опорным полузащитником.

И еще одна важная деталь – Даня играл в основном составе при всех тренерах «Спартака», начиная с Гильермо Абаскаля. Думаю, этот факт говорит сам за себя», – сказал Маньяков.