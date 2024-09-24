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    • Агент Денисова отреагировал на скандальные слова Тюкавина про Даниила

    Агент Денисова отреагировал на скандальные слова Тюкавина про Даниила

    Александр Маньяков, агент защитника «Спартака» Даниила Денисова, отреагировал на слова динамовца Константина Тюкавина про своего игрока.

    • Тюкавин сделал дубль в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2), сравняв счет на 90+4-й минуте.
    • После игры форвард бело-голубых ответил на вопрос, осознанно ли он пошел в зону, где находился Денисов, в эпизоде со своим вторым голом: «Был еще момент, когда я вываливался с фланга Денисова, зная его игру в обороне, то, что он не так хорошо обороняется. Первый момент – угловой заработал, во втором получалось обыграть его. Да, шел осознанно».

    «Эти слова подогревают интерес к противостоянию «Спартака» и «Динамо». Такими же приемами пользовался Сергей Овчинников, когда говорил, что не любит московский «Спартак». С одной стороны, это шоу, а с другой – о коллеге стоит говорить более дипломатично. То, как это сделал Костя, – это неуважение к труду Денисова. За Даню заступаться точно не надо – он боевой парень. Уверен, что, когда они с Костей встретятся на поле в кубковой игре, скучно точно не будет.

    Если перефразировать слова Кости на сухую статистику, они не имеют под собой никакого основания. Кто имеет доступ к статистическим данным, знает, что Денисов – один из лучших футболистов обороны в стране. По выигранным единоборствам, перехватам. За последние годы Даня сильно прибавил в обороне, хотя, когда только переезжал в Москву, он был опорным полузащитником.

    И еще одна важная деталь – Даня играл в основном составе при всех тренерах «Спартака», начиная с Гильермо Абаскаля. Думаю, этот факт говорит сам за себя», – сказал Маньяков.

    • Денисов провел за «Спартак» 89 матчей, забил гол, сделал 7 ассистов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.09.2024 14:13
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    Комментарии (1)
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    Vlad-VS-google
    1727323808
    Все всё видят, а агент с говорящей фамилией - сказочник, каких поискать.
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