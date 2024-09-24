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    Мостовой сказал, заслужил ли Винисиус «Золотой мяч»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном вручении Винисиусу «Золотого мяча», как лучшему игроку сезона-2023/24.

    «Если бы мне позвонили три месяца назад и спросили, я бы сказал, что Винисиус однозначно заслужил «Золотой мяч». Помним, как они с Бензема разрывали все. Потом Карим уехал, и Винисиус разрывает сам. Для меня это бесспорный обладатель награды.

    Есть много номинантов. Но Лигу чемпионов выиграл «Реал» с Винисиусом. Да, был чемпионат Европы, там лучшим признали Родри, он чемпион Англии. Но для меня больше заслужил Винисиус.

    Но вот что хочется сказать: прошла эра, когда все награды забирали Роналду и Месси. И смотришь сейчас на список номинантов на «ЗМ»: вроде бы заслуженно, а вроде чего-то не хватает.

    Во времена Месси и Роналду были такие великие, как Хави, Иньеста, Неймар. Даже они не смогли выиграть «Золотой мяч», и это не их вина – просто тогда были Криштиану и Лионель», – сказал Мостовой.

    • По данным Marca, вингер «Реала» Винисиус получит «Золотой» мяч» на церемонии, которая пройдет 28 октября в Париже.
    • В прошлом сезоне Винисиус выиграл с «Реалом» Примеру, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.

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    Источник: «Чемпионат»

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    24.09.2024 13:30
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