Юные динамовцы извинились за матерную кричалку в адрес «Спартака»: «Мы не контролировали себя»

Хоккеисты детской команды «Динамо» 2012 года рождения извинились за свое поведение.

После недавнего матча юные спортсмены в раздевалке скандировали оскорбительную кричалку: «Я никогда не устану повторять: «***, «Спартак», ***!».

Видео с некорректным поведением хоккеистов выложили в сеть – оно уже набрало более 22 тысяч просмотров. После этого спортсмены и их тренер опубликовали ролик с извинениями.

«Хотим искренне извиниться за свое поведение после игры. Мы вели себя неподобающе и оскорбили тренеров и болельщиков «Спартака». «Спартак» – это сильный клуб и достойный соперник, которого мы уважаем.

Накал на льду перенесся в раздевалку, а этого допускать нельзя. Мы не контролировали, что говорили. Мы осознаем всю ответственность и принимаем наказание. Извините нас, пожалуйста», – сказал игрок на фоне партнеров.