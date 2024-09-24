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    • Юные динамовцы извинились за матерную кричалку в адрес «Спартака»: «Мы не контролировали себя»

    Юные динамовцы извинились за матерную кричалку в адрес «Спартака»: «Мы не контролировали себя»

    Хоккеисты детской команды «Динамо» 2012 года рождения извинились за свое поведение.

    • После недавнего матча юные спортсмены в раздевалке скандировали оскорбительную кричалку: «Я никогда не устану повторять: «***, «Спартак», ***!».

    Видео с некорректным поведением хоккеистов выложили в сеть – оно уже набрало более 22 тысяч просмотров. После этого спортсмены и их тренер опубликовали ролик с извинениями.

    «Хотим искренне извиниться за свое поведение после игры. Мы вели себя неподобающе и оскорбили тренеров и болельщиков «Спартака». «Спартак» – это сильный клуб и достойный соперник, которого мы уважаем.

    Накал на льду перенесся в раздевалку, а этого допускать нельзя. Мы не контролировали, что говорили. Мы осознаем всю ответственность и принимаем наказание. Извините нас, пожалуйста», – сказал игрок на фоне партнеров.

    • Кричалку, за которую извинились хоккеисты, скандировал в 2018 году после чемпионства полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов.
    • Ему тоже пришлось извиняться во время встречи с болельщиками «Спартака» в самолете.

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.09.2024 12:43
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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Айболид
    1727202701
    Угрозами и штрафами вынудили извинятся .
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