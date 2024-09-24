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    • Экс-президент «Валенсии» назвал Винисиуса идиотом и дал характеристику главе «Реала»

    Экс-президент «Валенсии» назвал Винисиуса идиотом и дал характеристику главе «Реала»

    Экс-президент «Валенсии» Пако Роч поделился мнением о президенте «Реала» Флорентино Пересе.

    – Не знаю, знакомы ли вы, но как бы вы поладили с Флорентино Пересом?

    – Я разговаривал с ним дважды, до того, как он стал президентом. Флорентино – босс испанского футбола. Тот, кто командует.

    – К лучшему или к худшему?

    – Для него [к лучшему]. Кто-нибудь, объясните мне, как можно дать игроку [Винисиусу] красную на «Месталье» за оскорбления, а потом отменить, потому что пришел Флорентино. Идиот [Винисиус] трогает себя за яйца и говорит всем болельщикам на «Месталье», что мы вылетим в Сегунду. И что в итоге? «Мадрид» спас его от всего этого.

    Кстати, надо бы обсудить, где четыре игрока «Мадрида», которые трахнули четырех девушек на Канарских островах. Где они? Как их наказали? Потому что все затихло. Босс сказал «нет», и тишина. Флорентино – тот, кто командует. Почему никто не говорит об этих четверых?

    • Год назад футболист «Кастильи» и три игрока «Реал Мадрид С» были задержаны по подозрению в распространении ролика интимного характера с участием несовершеннолетней девушки. Им грозило до 5 лет тюрьмы.
    • В мае прошлого года Винисиус в ходе матча «Реала» и «Валенсии» ударил в лицо форварду Уго Дуро, который перед этим сзади сдавил его горло. Главный судья, которому показали не весь повтор эпизода, покзал бразильцу красную карточку, отменив изначальную желтую. Дуро остался на поле. Позднее дисквалификацию Винисуса отменили.

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    Источник: Marca

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    24.09.2024 12:21
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