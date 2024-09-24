Экс-президент «Валенсии» назвал Винисиуса идиотом и дал характеристику главе «Реала»

Экс-президент «Валенсии» Пако Роч поделился мнением о президенте «Реала» Флорентино Пересе.

– Не знаю, знакомы ли вы, но как бы вы поладили с Флорентино Пересом?

– Я разговаривал с ним дважды, до того, как он стал президентом. Флорентино – босс испанского футбола. Тот, кто командует.

– К лучшему или к худшему?

– Для него [к лучшему]. Кто-нибудь, объясните мне, как можно дать игроку [Винисиусу] красную на «Месталье» за оскорбления, а потом отменить, потому что пришел Флорентино. Идиот [Винисиус] трогает себя за яйца и говорит всем болельщикам на «Месталье», что мы вылетим в Сегунду. И что в итоге? «Мадрид» спас его от всего этого.

Кстати, надо бы обсудить, где четыре игрока «Мадрида», которые трахнули четырех девушек на Канарских островах. Где они? Как их наказали? Потому что все затихло. Босс сказал «нет», и тишина. Флорентино – тот, кто командует. Почему никто не говорит об этих четверых?