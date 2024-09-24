Первый тренер Батракова назвал чемпионат и клуб в Европе, в котором хавбек смог бы заиграть

Первый тренер полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Александр Зуев высказался о возможности выступлений футболиста в Европе.
– В каком бы европейском чемпионате или даже клубе Батраков смог бы заиграть?
– Если говорить про чемпионат, то испанский. Не Германия, где достаточно жесткий футбол. Если говорить про клуб, то мадридский «Реал» (смеется).
– Почему именно Испания?
– Считаю, что там более техничный футбол, удержание мяча, организация атак. У Алексея стиль игры близок к испанскому.
- 19-летний Батраков провел в этом сезоне за «Локомотив» 12 матчей, забил 7 голов, отдал 5 передач.
- Ранее футболист заявил, что мечтает когда‑нибудь оказаться в «Барселоне».