Первый тренер Батракова назвал чемпионат и клуб в Европе, в котором хавбек смог бы заиграть

Первый тренер полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Александр Зуев высказался о возможности выступлений футболиста в Европе.

– В каком бы европейском чемпионате или даже клубе Батраков смог бы заиграть?

– Если говорить про чемпионат, то испанский. Не Германия, где достаточно жесткий футбол. Если говорить про клуб, то мадридский «Реал» (смеется).

– Почему именно Испания?

– Считаю, что там более техничный футбол, удержание мяча, организация атак. У Алексея стиль игры близок к испанскому.