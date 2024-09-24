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    • Первый тренер Батракова назвал чемпионат и клуб в Европе, в котором хавбек смог бы заиграть

    Первый тренер Батракова назвал чемпионат и клуб в Европе, в котором хавбек смог бы заиграть

    Первый тренер полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Александр Зуев высказался о возможности выступлений футболиста в Европе.

    – В каком бы европейском чемпионате или даже клубе Батраков смог бы заиграть?

    – Если говорить про чемпионат, то испанский. Не Германия, где достаточно жесткий футбол. Если говорить про клуб, то мадридский «Реал» (смеется).

    – Почему именно Испания?

    – Считаю, что там более техничный футбол, удержание мяча, организация атак. У Алексея стиль игры близок к испанскому.

    • 19-летний Батраков провел в этом сезоне за «Локомотив» 12 матчей, забил 7 голов, отдал 5 передач.
    • Ранее футболист заявил, что мечтает когда‑нибудь оказаться в «Барселоне».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.09.2024 11:06
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    Комментарии (3)
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    Питерский князь
    1727166011
    Парень еще сезон стабильно не отыграл, а он уже должен играть Реале. Болельщики и журналисты Локомотива живут в неРеале! :)))
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    DOCTOR PENALTY
    1727174935
    Испортят Лёшку футбольные и околофутбольные люди. *****! (((
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    ...уефан
    1727176290
    ...началось, вашу мать!(...
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