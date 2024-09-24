Рябчук назвал чушью слова Тюкавина о Денисове

Защитник «Спартака» Олег Рябчук прокомментировал слова нападающего «Динамо» Константина Тюкавина об игре футболиста красно-белых Даниила Денисова.
– Вы видели высказывания Константина Тюкавина про Даниила Денисова?
– Честно, я еще не смотрел его высказывания.
– Он сказал, что Денисов не умеет обороняться.
– Без комментариев. Я не буду комментировать подобную чушь.
- Тюкавин сделал дубль в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2), сравняв счет на 90+4-й минуте.
- После игры форвард бело-голубых ответил на вопрос, осознанно ли он пошел в зону, где находился Денисов, в эпизоде со своим вторым голом: «Был еще момент, когда я вываливался с фланга Денисова, зная его игру в обороне, то, что он не так хорошо обороняется. Первый момент – угловой заработал, во втором получалось обыграть его. Да, шел осознанно».