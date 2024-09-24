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    Рябчук назвал чушью слова Тюкавина о Денисове

    Защитник «Спартака» Олег Рябчук прокомментировал слова нападающего «Динамо» Константина Тюкавина об игре футболиста красно-белых Даниила Денисова.

    – Вы видели высказывания Константина Тюкавина про Даниила Денисова?

    – Честно, я еще не смотрел его высказывания.

    – Он сказал, что Денисов не умеет обороняться.

    – Без комментариев. Я не буду комментировать подобную чушь.

    • Тюкавин сделал дубль в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2), сравняв счет на 90+4-й минуте.
    • После игры форвард бело-голубых ответил на вопрос, осознанно ли он пошел в зону, где находился Денисов, в эпизоде со своим вторым голом: «Был еще момент, когда я вываливался с фланга Денисова, зная его игру в обороне, то, что он не так хорошо обороняется. Первый момент – угловой заработал, во втором получалось обыграть его. Да, шел осознанно».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.09.2024 10:42
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    Комментарии (3)
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    The only one
    1727164565
    Читал?- Нет, но это чушь...
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    Питерский князь
    1727165743
    -Читал? -Нет, не умею.
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    FWSPM
    1727174062
    Тюкавин сказал абсолютную правду которую давно знают все. Вопрос в том что это недоразумение Денисов делает в Спартаке. Когда закончится этот идиотизм?
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