Рябчук назвал чушью слова Тюкавина о Денисове

Защитник «Спартака» Олег Рябчук прокомментировал слова нападающего «Динамо» Константина Тюкавина об игре футболиста красно-белых Даниила Денисова.

– Вы видели высказывания Константина Тюкавина про Даниила Денисова?

– Честно, я еще не смотрел его высказывания.

– Он сказал, что Денисов не умеет обороняться.

– Без комментариев. Я не буду комментировать подобную чушь.