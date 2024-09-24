Стало известно, когда будет принято решение по делу «Сити» против АПЛ

В ближайшие дни может быть объявлено решение по делу «Манчестер Сити» против АПЛ, поскольку в четверг состоится собрание акционеров клубов Премьер-лиги. По данным The Telegraph, в июне на протяжении двух недель в закрытом режиме проходили арбитражные слушания по этому делу.

В начале лета «Манчестер Сити» подал иск против АПЛ из-за правил работы со спонсорами – с обвинением в тирании большинства и дискриминации. Клуб пытается отменить правила о сделках с ассоциированными сторонами, которые считают незаконными, и добиться возмещения ущерба.

Считается, что возможная победа «горожан» повлияет на дело об обвинении их в 115 нарушениях финансового фэйр-плей, поскольку спонсорские сделки с компаниями, связанными с властями ОАЭ, занимают центральное место в списке обвинений.