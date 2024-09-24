Экс-спортивный директор «Локомотива» сказал, усилит ли Батраков «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита», экс-спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник поделился мнением об игре хавбека красно-зеленых Алексея Батракова.

– Как считаете, Батраков бы усилил нынешний «Зенит»?

– Не знаю, усилил бы, но хорошие игроки всегда нужны клубу. В недалеком будущем, наверняка, усилил бы.

– Как думаете, долго ли продлится такое выступление от молодого игрока?

– Здесь невозможно сказать. Мы знаем много примеров, когда бывают такие всплески, а потом большие правы. Этот игрок показал свой талант. Показал, что в таком юном возрасте может играть на высоком уровне.

– Что вы посоветовали бы Батракову для максимально успешной карьеры?

– Я точно ничего советовать не могу, потому что у него есть тренеры и наставники, которые знают его лучше меня. Парень талантливый. Ему нужно делать то, что он умеет делать.