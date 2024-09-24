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    • Экс-спортивный директор «Локомотива» сказал, усилит ли Батраков «Зенит»

    Экс-спортивный директор «Локомотива» сказал, усилит ли Батраков «Зенит»

    Бывший полузащитник «Зенита», экс-спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник поделился мнением об игре хавбека красно-зеленых Алексея Батракова.

    – Как считаете, Батраков бы усилил нынешний «Зенит»?

    – Не знаю, усилил бы, но хорошие игроки всегда нужны клубу. В недалеком будущем, наверняка, усилил бы.

    – Как думаете, долго ли продлится такое выступление от молодого игрока?

    – Здесь невозможно сказать. Мы знаем много примеров, когда бывают такие всплески, а потом большие правы. Этот игрок показал свой талант. Показал, что в таком юном возрасте может играть на высоком уровне.

    – Что вы посоветовали бы Батракову для максимально успешной карьеры?

    – Я точно ничего советовать не могу, потому что у него есть тренеры и наставники, которые знают его лучше меня. Парень талантливый. Ему нужно делать то, что он умеет делать.

    • 19-летний Батраков провел в этом сезоне 12 матчей, забил 7 голов, отдал 5 передач.
    • Он дебютировал в основном составе «Локомотива» в марте 2024 года. В прошлом сезоне провел 6 игр, забил 1 мяч.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    24.09.2024 08:25
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