Ловчев прокомментировал удаление динамовца Маухуба в дерби со «Спартаком»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев оценил решение арбитра Сергея Иванова показать красную карточку нападающему «Динамо» Эль-Мехди Маухубу в воскресном дерби.

Марокканца удалили на 75-й минуте за вторую желтую карточку.

Он получивший предупреждение за симуляцию.

Динамовцы спасли ничью 2:2, забив на 94-й минуте.

«Я не увидел симуляции от игрока «Динамо». Его чуть‑чуть задели, он упал, но не просил пенальти. В такой ситуации просто невозможно давать пенальти.

Ничего там не было, а судья взял и практически убил одну команду. Ну, схватился за ноги, там люди по пять минут лежат, почему Иванов не дает за это карточки?

Он не понимает, какой матч он судил? Был маленький толчок», – сказал Ловчев.