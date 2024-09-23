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    • Ловчев прокомментировал удаление динамовца Маухуба в дерби со «Спартаком»

    Ловчев прокомментировал удаление динамовца Маухуба в дерби со «Спартаком»

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев оценил решение арбитра Сергея Иванова показать красную карточку нападающему «Динамо» Эль-Мехди Маухубу в воскресном дерби.

    • Марокканца удалили на 75-й минуте за вторую желтую карточку.
    • Он получивший предупреждение за симуляцию.
    • Динамовцы спасли ничью 2:2, забив на 94-й минуте.

    «Я не увидел симуляции от игрока «Динамо». Его чуть‑чуть задели, он упал, но не просил пенальти. В такой ситуации просто невозможно давать пенальти.

    Ничего там не было, а судья взял и практически убил одну команду. Ну, схватился за ноги, там люди по пять минут лежат, почему Иванов не дает за это карточки?

    Он не понимает, какой матч он судил? Был маленький толчок», – сказал Ловчев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    23.09.2024 19:30
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    BAIv
    1727114992
    Даже Серафимычу стыдно, за такое судейство!
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    WILDLING_HRUNDEL
    1727147962
    Спартак купил игру,но тюка все изменил в последний момент! Иванов ноковырял 8 минут дополнительно играть но не было момента поставить пеналь в ворота динамо! Позор спартаку
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    Troyz
    1727211358
    Пенсионер Ловчев наконец таблетки принял нужные
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