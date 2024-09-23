Мостовой назвал российского футболиста, который его удивляет

Александр Мостовой высоко отозвался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове.
«Меня удивляет, в каком порядке Батраков, если мы говорим о мальчишке, о котором ещe три месяца назад особо никто не слышал. Он молодец!
Для любой команды это здорово, как и для российского футбола в целом. Я всегда говорил, что в России много талантов – просто их нужно увидеть, помочь и раскрыть.
Это к разговорам всяких дураков, что у нас не футбольная страна. В стране живeт 150 миллионов человек – как нет?
Здорово, что у нас появляются таланты. Таланты у нас всегда были, есть и будут. Главное – не поднимать нос раньше времени. Нужно ежедневно трудиться», – сказал Мостовой.
- 19-летний Батраков – воспитанник «Локо».
- В этом сезоне он забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 12 матчах.
- Хавбека вызвали в сборную России на октябрьские игры.