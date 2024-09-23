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    • Мостовой назвал российского футболиста, который его удивляет

    Мостовой назвал российского футболиста, который его удивляет

    Александр Мостовой высоко отозвался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове.

    «Меня удивляет, в каком порядке Батраков, если мы говорим о мальчишке, о котором ещe три месяца назад особо никто не слышал. Он молодец!

    Для любой команды это здорово, как и для российского футбола в целом. Я всегда говорил, что в России много талантов – просто их нужно увидеть, помочь и раскрыть.

    Это к разговорам всяких дураков, что у нас не футбольная страна. В стране живeт 150 миллионов человек – как нет?

    Здорово, что у нас появляются таланты. Таланты у нас всегда были, есть и будут. Главное – не поднимать нос раньше времени. Нужно ежедневно трудиться», – сказал Мостовой.

    • 19-летний Батраков – воспитанник «Локо».
    • В этом сезоне он забил 7 голов и сделал 5 ассистов в 12 матчах.
    • Хавбека вызвали в сборную России на октябрьские игры.

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    Источник: «Чемпионат»

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    23.09.2024 16:39
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    Комментарии (15)
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    zra78
    1727100726
    Ну тут он прав на 100%
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    ...уефан
    1727101332
    ...не сглазь, Червивый Глаз!)...
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    serglider
    1727102363
    Пеняеву тоже диферамбы пели, а он с каждым сезоном играет все слабее... Сычевой-Писарский вообще на футбол забил... Шапи просто где-то растворился... Так же и с Батраковым может случится - пошли бабосы, потом шлюхи, хаты, тачки и... нет футболиста. Надо срочно вводить потолок зарплат, а так сезон-два отыграл на уровне и можно всю жизнь не работать.
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    Каратель помойников
    1727102386
    Первый раз согласен с Мостовым.лимит ужесточить на легов,пусть не более трёх играет и чтобы в обязаловку выходило 5 воспитанников академии.пускай Локо,крылья или даже Чертаново выиграет рпфл,но это будет наш чемпионат и молодежь искать начнут.а деньги что на легов спускают пусть в академии вкладывают,в з.п. тренерам,скаутам что по провинции ищут талантов.агентов нах отменить(еще одни подсосники).оклады установить+премиальные.может тогда что то и будет.кто любит футбол тот будет играть,а кто пришел за деньгами нах отсеивать,не хотят тут за оклад играть,пусть за оклад на заводе поработают
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    DOCTOR PENALTY
    1727105794
    Батраков талантливый пацан, только бы не захвалили. *****!
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