Зобнин ответил на призыв Орлова убрать его из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал высказывания комментатора Геннадия Орлова, сказавшего, что московской команде нужно избавиться от футболиста.
– Орлов говорит, что тебя нужно убирать из «Спартака». Видел эти цитаты?
– Пусть напишет письмо руководству «Спартака» с просьбой убрать меня из команды [смеется].
– Эти слова тебя не задевают?
– Нет. Абсолютно. Меня задевают слова моего главного тренера, если он мной недоволен. Все остальное, что говорят про меня – абсолютно по барабану. Ну, еще папа немножко, когда недоволен мною [улыбается].
– Жена?
– С женой вообще прекрасно все! Она всегда довольна [смеется].
- 30-летний Зобнин провел в этом сезоне 7 матчей за «Спартак», забил 1 гол.
- Ранее Орлов сказал о футболисте: «Для того чтобы «Спартак» был чемпионом, Зобнин не может быть в этом составе. Тогда 10 остальных должны за него играть. Это остатки прошлого «Спартака», потому что у них были ложные лидеры».