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    Зобнин ответил на призыв Орлова убрать его из «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал высказывания комментатора Геннадия Орлова, сказавшего, что московской команде нужно избавиться от футболиста.

    – Орлов говорит, что тебя нужно убирать из «Спартака». Видел эти цитаты?

    – Пусть напишет письмо руководству «Спартака» с просьбой убрать меня из команды [смеется].

    – Эти слова тебя не задевают?

    – Нет. Абсолютно. Меня задевают слова моего главного тренера, если он мной недоволен. Все остальное, что говорят про меня – абсолютно по барабану. Ну, еще папа немножко, когда недоволен мною [улыбается].

    – Жена?

    – С женой вообще прекрасно все! Она всегда довольна [смеется].

    • 30-летний Зобнин провел в этом сезоне 7 матчей за «Спартак», забил 1 гол.
    • Ранее Орлов сказал о футболисте: «Для того чтобы «Спартак» был чемпионом, Зобнин не может быть в этом составе. Тогда 10 остальных должны за него играть. Это остатки прошлого «Спартака», потому что у них были ложные лидеры».

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    Источник: «Чемпионат»

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    23.09.2024 10:28
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    Комментарии (16)
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    andr45
    1727077424
    А Миллер и Дюков, вложившие этот перл в маразматическую головку Недоорлова, может быть и правы? PS Медиагазпром предупреждает: «О «Спартаке» или плохо, или ничего»
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    Artemka444
    1727079338
    Спартак позорище футбола дворового
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    Инсаров
    1727079804
    А ведь прав Орлов! Недаром спартаковские болельщики прозывают его Рома - пешеход. Достаточно посмотреть статистику игрока, чтобы убедиться в том, что Рома не соответствует уровню команды, которая собирается бороться за тройку призёров. В среднем за матч у Зобнина один - два отбора, острых пасов - 0, попыток идти в обводку - 1 - 2. Передвижения по полю фривольной рысцой. За матч преодолевает не больше 3 - 4 км. На данный момент он - тормоз команды.
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    ivany4
    1727081392
    Молодец Роман!!! Незачем слушать недоспециалистов, а тем более из всяких окраин.)) Сейчас тебе местные знатоки накидают предъяв, хотя сами с дивана не вставали и читают только заголовки.)) Главное, что тренер говорит и как тебя оценивает, и чтоб дома было все в порядке.
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    alefreddy
    1727082231
    Роман уже не тот но и не Орлову это озвучивать на то есть тренер который просто будет мариновать на лавке либо в аренду
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    Инсаров
    1727084241
    А крики (обидные, но заслуженные о Роме - пешеходе) болельщиков в свой адрес футболист зря пропускает. Они полностью отражают его игру на поле. Два с половиной миллиона за ходьбу - не многовато ли?
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    АЛЕКС 58
    1727093223
    Глушенкова гнобят,а этого пид..ра за отказ от игры за сборную не трогают. На Глушенкова заказ пришёл из Лукойла?
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    шахта Заполярная
    1727093571
    Рома, пошли всех этих спецов в трещину.
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