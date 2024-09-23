Зобнин ответил на призыв Орлова убрать его из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал высказывания комментатора Геннадия Орлова, сказавшего, что московской команде нужно избавиться от футболиста.

– Орлов говорит, что тебя нужно убирать из «Спартака». Видел эти цитаты?

– Пусть напишет письмо руководству «Спартака» с просьбой убрать меня из команды [смеется].

– Эти слова тебя не задевают?

– Нет. Абсолютно. Меня задевают слова моего главного тренера, если он мной недоволен. Все остальное, что говорят про меня – абсолютно по барабану. Ну, еще папа немножко, когда недоволен мною [улыбается].

– Жена?

– С женой вообще прекрасно все! Она всегда довольна [смеется].