Вратарь «Реала» обратился к голкиперу «Барселоны», получившему тяжелую травму

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа обратился к голкиперу «Барселоны» Марку-Андре тер Стегену, получившему травму колена в матче 6-го тура Примеры с «Вильярреалом» (5:1).

«Сочувствую. Было больно смотреть на то, как ты покидаешь поле.

Надеюсь, ты поправишься как можно скорее – и мы снова увидим тебя в воротах», – написал Куртуа.