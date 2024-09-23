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    • Вратарь «Реала» обратился к голкиперу «Барселоны», получившему тяжелую травму

    Вратарь «Реала» обратился к голкиперу «Барселоны», получившему тяжелую травму

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа обратился к голкиперу «Барселоны» Марку-Андре тер Стегену, получившему травму колена в матче 6-го тура Примеры с «Вильярреалом» (5:1).

    «Сочувствую. Было больно смотреть на то, как ты покидаешь поле.

    Надеюсь, ты поправишься как можно скорее – и мы снова увидим тебя в воротах», – написал Куртуа.

    • Тер Стеген получил повреждение, неудачно приземлившись после выхода на перехват навеса. Его унесли на носилках.
    • Предположительно, вратарь выбыл из строя примерно на 8 месяцев и может больше не сыграть в этом сезоне.

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    Источник: страница Тибо Куртуа в социальной сети X

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    23.09.2024 09:07
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    bulls27
    1727078508
    Всё желаем Марку Андре скорейшего выздоровления !!!
    Ответить
    k611
    1727080130
    Здоровья игроку!
    Ответить
    Andre-Broflovsky-vkontakt
    1727088520
    Не судьба Марку играть за Германию
    Ответить
    _lubitel_
    1727183497
    Вроде Реал и Барса, а вроде и не главные враги в футболе. Это и называется уважение к сопернику, приходящее с опытом
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