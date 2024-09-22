В «Динамо» выразили недовольство судейством в дерби со «Спартаком»

Дмитрий Гафин, председатель совета директоров «Динамо», поделился впечатлениями от судейства в матче 9-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

В поле судил Сергей Иванов.

Во 2-м тайме он удалил нападающего «Динамо» Эль-Мехди Маухуба.

«Динамо» спас гол Константина Тюкавина в компенсированное время 2-го тайма.

«После хорошего начала мы пропустили два дешевых мяча, а дальше арбитр Иванов внес свою лепту в эту игру.

Мы сильно удивлены видеть то, что несколькими минутами ранее Бонгонда симулировал и судья не давал ему карточку, а в таком же эпизоде с нашим футболистом все трактовалось по разному. Мы много раз говорили, что судьи могут делать ошибки, но когда одинаковые моменты трактуются по разному и не в пользу нашей команды, то это вызывает очень большие вопросы. Мы недовольны судейством», – сказал Гафин.