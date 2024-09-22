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    • В «Динамо» выразили недовольство судейством в дерби со «Спартаком»

    В «Динамо» выразили недовольство судейством в дерби со «Спартаком»

    Дмитрий Гафин, председатель совета директоров «Динамо», поделился впечатлениями от судейства в матче 9-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

    • В поле судил Сергей Иванов.
    • Во 2-м тайме он удалил нападающего «Динамо» Эль-Мехди Маухуба.
    • «Динамо» спас гол Константина Тюкавина в компенсированное время 2-го тайма.

    «После хорошего начала мы пропустили два дешевых мяча, а дальше арбитр Иванов внес свою лепту в эту игру.

    Мы сильно удивлены видеть то, что несколькими минутами ранее Бонгонда симулировал и судья не давал ему карточку, а в таком же эпизоде с нашим футболистом все трактовалось по разному. Мы много раз говорили, что судьи могут делать ошибки, но когда одинаковые моменты трактуются по разному и не в пользу нашей команды, то это вызывает очень большие вопросы. Мы недовольны судейством», – сказал Гафин.

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    Источник: «МК-Спорт»

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    22.09.2024 21:52
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    Комментарии (8)
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    рылы
    1727031664
    зато иванов полностью доволен плодотворным сотрудничеством с лукойлом
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    FCSpartakM
    1727033189
    по букве закона все верно судья сделал, по духу футбола- переборщил. Но лучше бы для Спартака, чтобы играли в полных составах. Динамо просто подавили до удаления, после - тупо бросили играть. Такая же история была в Питере первые 10-15 минут после удаления.
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    qawzsexdr
    1727036627
    Неверно, это не вписывается в судейский заговор против инородной команды.
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    Каратель помойников
    1727074115
    Дорого начали,гол забили) а потом 2 дешёвых пропустили) по каким критериям это человек оценивает ценность голов? .."если трактуют не в нашу пользу,мы не довольны." А если в вашу?- на руках носить будете?
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    Айболид
    1727074714
    Тушинские стрингоносцы опоили "чаем" весь судейский корпус . Стыдобища !
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