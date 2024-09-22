Рабинер прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился эмоциями от ничьей «Спартака» и «Динамо» (2:2) в 9-м туре РПЛ.

Спартаковцы упустили победу в компенсированное время 2-го тайма.

«Спартак» доигрывал матч в большинстве.

«Константин Тюкавин великолепен, что тут говорить – как говорил классик, «вот форвард, вот настоящий форвард!». Поставил корпус, не подпустил защитника, пробил мимо вратаря. Хотя пассивность сопротивления Денисова удивила. Понятно, что боялся сфолить, но в итоге на линии собственной вратарской смотрел футбол.

Отмечу еще голевую Бальбуэны, который, выйдя на замену, до того успел разогнать еще одну классную атаку, когда после удара того же Тюкавина мяч задел перекладину. Вот так надо выходить со скамейки, а не как Денисов и Маухуб! Его удаление, кстати, в итоге пошло на пользу «Динамо».

Да еще и Гладышев третий мог забить – Максименко вытащил. 2:2. Вот такая неожиданная концовка в спартаковском большинстве!» – написал Рабинер.