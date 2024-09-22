Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Рабинер прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо»

    Рабинер прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился эмоциями от ничьей «Спартака» и «Динамо» (2:2) в 9-м туре РПЛ.

    • Спартаковцы упустили победу в компенсированное время 2-го тайма.
    • «Спартак» доигрывал матч в большинстве.

    «Константин Тюкавин великолепен, что тут говорить – как говорил классик, «вот форвард, вот настоящий форвард!». Поставил корпус, не подпустил защитника, пробил мимо вратаря. Хотя пассивность сопротивления Денисова удивила. Понятно, что боялся сфолить, но в итоге на линии собственной вратарской смотрел футбол.

    Отмечу еще голевую Бальбуэны, который, выйдя на замену, до того успел разогнать еще одну классную атаку, когда после удара того же Тюкавина мяч задел перекладину. Вот так надо выходить со скамейки, а не как Денисов и Маухуб! Его удаление, кстати, в итоге пошло на пользу «Динамо».

    Да еще и Гладышев третий мог забить – Максименко вытащил. 2:2. Вот такая неожиданная концовка в спартаковском большинстве!» – написал Рабинер.

    Новости по теме
    Мостовой посоветовал меньше говорить про Абаскаля 11
    Губерниев раскритиковал «Химки» и анонсировал свое выступление на игре «Локомотив» – «Спартак» 4
    Назначены судьи матчей 10-го тура РПЛ 8
    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.09.2024 21:46
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Конопляных дел мастер
    1727031153
    В общем отскочили тушинские, хоть и откровенно помогал им судья.
    Ответить
    alp
    1727032496
    да не.. на самом деле, игра была ровна... дальше вы все знаете. ))
    Ответить
    andr45
    1727077274
    Судя по словам Рабинера, «Спартаку» следует засчитать ПОРАЖЕНИЕ со счетом 2 : 4! PS Медиагазпром предупреждает: «О «Спартаке» или плохо, или ничего»
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+