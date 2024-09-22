Медведев: «Есть предпосылки к снятию бана с России»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил уровень российского футбола.

«У нашего футбола очень хорошая перспектива. Миранчук при Месси забивает потрясающий гол, Сафонов играет «на ноль» в Лиге чемпионов. Это подтверждение моего заявления.

Сколько ещe будем пребывать в изоляции? Хотелось бы, чтобы это побыстрее закончилось, но, к сожалению, это не от нас зависит.

Есть ли предпосылки к тому, что нас вернут? Есть, но о них говорить не буду», – сказал Медведев.