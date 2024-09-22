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    Медведев: «Есть предпосылки к снятию бана с России»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил уровень российского футбола.

    «У нашего футбола очень хорошая перспектива. Миранчук при Месси забивает потрясающий гол, Сафонов играет «на ноль» в Лиге чемпионов. Это подтверждение моего заявления.

    Сколько ещe будем пребывать в изоляции? Хотелось бы, чтобы это побыстрее закончилось, но, к сожалению, это не от нас зависит.

    Есть ли предпосылки к тому, что нас вернут? Есть, но о них говорить не буду», – сказал Медведев.

    • Россию отстранили в 2022 году.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.
    • Клубы не участвуют в еврокубках.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    22.09.2024 21:18
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Semenycch
    1727030055
    Чушь! До завершения СВО снятия бана с России не будет!
    Ответить
    Интерес
    1727030307
    Певец тундры.Акын.
    Ответить
    k611
    1727030496
    Выдаёт желаемое за действительное
    Ответить
    qwertyйцукен
    1727031653
    Есть, но о них говорить не буду», – сказал Медведев.==== Не будет говорить потому что нет предпосылок.
    Ответить
    erybov1965
    1727032599
    Миранчук, Сафонов и только - это подтверждение,что футбол у нас умер,а живет только бизнес.А Медведев,как всегда рассказывает сказки.В большинстве команд,ведущую роль играют иностранцы.За исключением Локомотива - вот где пытаются поднять российский футбол.Галактионову - респект.
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    Давид59
    1727035350
    Он же сказал, что не от него это зависит. Зачем после этого про какие-то предпосылки спрашивать? Давайте мыслить реалиями - это надолго.
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    Oldtrafford83
    1727065987
    Даже если снимут бан, то всё равно шавки типа прибалтов и пшеков с нами играть не будут, а уефа не будет из за этого под нас подстраиваться и и тупо снова отстранят, поэтому ещё лет 5 точно (
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    Каратель помойников
    1727068034
    Предпосылки,снимут бан не снимут.. всё это просто слова..ведмедеву просто надо денег побольше на трансферы,вот и запел песню
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    Номэд
    1727072583
    Бонбардир, вы лучше выложите ту часть интервью, где медвед рассказывает, какой ажиотаж среди молодежи питера вызвал матч "легенд" сенита и цска. Где на Смене было около тысячи человек. Вот где ржач то.
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    Garrincha58
    1727078373
    наш футбол в глубоком кризисе и зачем нам позориться на международной арене
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