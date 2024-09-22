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    Гендиректор «Химок» высказался о ситуации с Глушаковым

    Генеральный директор «Химок» Николай Оленев напомнил, что у полузащитника Дениса Глушакова пока действует контракт с клубом.

    «По поводу Дениса Глушакова. У нас действующий контракт. А по дальнейшему будем разговаривать и все обсуждать. Сейчас пока нечего говорить. Мы сконцентрированы на матче», – сказал Оленев.

    • Футболист на этой неделе был отправлен тренироваться со второй командой. Ранее появлялась информация, что хавбек может расторгнуть контракт с подмосковным клубом.
    • Глушаков перешел в «Химки» летом на правах свободного агента. Он провел 8 матчей за команду.
    • Сегодня «Химки» сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0) в матче 9-го тура РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    22.09.2024 17:28
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