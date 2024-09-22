Гендиректор «Химок» высказался о ситуации с Глушаковым

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев напомнил, что у полузащитника Дениса Глушакова пока действует контракт с клубом.

«По поводу Дениса Глушакова. У нас действующий контракт. А по дальнейшему будем разговаривать и все обсуждать. Сейчас пока нечего говорить. Мы сконцентрированы на матче», – сказал Оленев.