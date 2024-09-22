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    • Орлов – о Соболеве: «За «Зенит» надо играть не как за «Спартак»!»

    Орлов – о Соболеве: «За «Зенит» надо играть не как за «Спартак»!»

    Комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева.

    • Накануне игрок вышел в основе на матч 9-го тура РПЛ против «Факела» (3:1).

    «Семак вновь с первых минут выпустил трех больших форвардов. Кассьерра играл чуть в оттяжке, а Соболев действовал на острие. Сегодня он ничего хорошего не показал.

    Соболеву трудно измениться. Имею в виду, например, технику работы с мячом, который нередко от него отскакивает. «Стенки» с партнерами у него не получаются. По большому счету он играет так, как играл в «Спартаке». В «Зените» нужно показывать другой футбол! Надо чаще открываться, быть более подвижным, искать игру.

    Да, в старании ему, конечно, не откажешь. Но сможет ли он прибавить в качестве? Тут все зависит только от его желания. Но, мне кажется, ему будет непросто. При этом Семак пока поддерживает Соболева.

    Радимов в перерыве заметил, что Соболев медленный? Так я вам об этом и говорю. Он статичен. В концовке вышел Глушенков, который, когда наберет форму, будет бегать от своих ворот до чужих. Соболев так в «Спартаке» не носился. Посмотрим. Последнее слово за Сергеем Богдановичем. У него есть из кого выбирать.

    При таком Лусиано Соболеву практически нереально стать номером один в атаке «Зенита». Да и с Кассьеррой Александру непросто конкурировать. Колумбиец координирован, а россиянин – нет.

    В следующем туре «Зенит» играет в гостях против «Краснодара». Очень важный поединок. Не знаю... Если отталкиваться от сегодняшнего матча, Соболев не должен попадать в стартовый состав в игре против команды Мусаева», – сказал Орлов.

    • Соболев куплен у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.09.2024 10:23
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    Комментарии (33)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Persona_non_Grata
    1726995403
    Как же он с такими данными будет играть в Зените ??? "– Я его туда не назначал, ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь." (с). )))
    Ответить
    Persona_non_Grata
    1726995837
    "— А какой это Соболев ? («Спорт-Экспресс») — А никакой. Вялый и бестолковый игрок. К сожалению, такого купили." (Орлов ) ))) ( Интерпретация для фильма - "Футбольный роман" по мотивам "Служебного... " )
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    Uigur
    1726996458
    Орлов высказался, Петржела, маленький Член сборной России тоже отметился высказываниями про Соболева, Медведев, прочие гомики, только Путин промолчал - ух, как всех голубых педро разобрало! Давай, Соболь, жги! Опусти их на самое дно! Засланный казачок должен сделать своё дело!!!
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    R_a_i_n
    1727000863
    Играть? Соболев пошел за титулами и деньгами. Это все и на скамейке выдают. Играть он Соболя хотел заставить...
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    Plyash
    1727002678
    - Словно орёл на вершине Кавказа - Вещует Геннадий на краю унитаза
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    raritet
    1727003156
    Это и так понятно, что он пятое колесо. Но зачем его Богданыч упорно выставляет в старте? По чьей то указке сверху? На мой взгляд , это большая ошибка. С Дзюбой уже это проходили- как избались от столба , так команда оживилась, побежала.
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    шахта Заполярная
    1727004838
    Пернатый, а ты не заметил, что пингвин не спартаковец, никогда им не был если честно, оно теперь питорское. Удачно мы это земноводное сплавили и бабки получили хорошие. Теперь вы это чудо учите плавать как пишут питорские. ГЫ-ГЫ
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    Интерес
    1727007600
    Пару раз не попадёт в состав и тогда начнёт подрывную деятельность.Чего мы и ждём.
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    zigbert
    1727008464
    Соболеву сейчас нужен хороший наставник, Орлов как нельзя кстати.
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    bashnat013
    1727071419
    На Соболеве просто отмыли деньги и помимо прочего он еще и на голову такое себе
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