Орлов – о Соболеве: «За «Зенит» надо играть не как за «Спартак»!»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева.

Накануне игрок вышел в основе на матч 9-го тура РПЛ против «Факела» (3:1).

«Семак вновь с первых минут выпустил трех больших форвардов. Кассьерра играл чуть в оттяжке, а Соболев действовал на острие. Сегодня он ничего хорошего не показал.

Соболеву трудно измениться. Имею в виду, например, технику работы с мячом, который нередко от него отскакивает. «Стенки» с партнерами у него не получаются. По большому счету он играет так, как играл в «Спартаке». В «Зените» нужно показывать другой футбол! Надо чаще открываться, быть более подвижным, искать игру.

Да, в старании ему, конечно, не откажешь. Но сможет ли он прибавить в качестве? Тут все зависит только от его желания. Но, мне кажется, ему будет непросто. При этом Семак пока поддерживает Соболева.

Радимов в перерыве заметил, что Соболев медленный? Так я вам об этом и говорю. Он статичен. В концовке вышел Глушенков, который, когда наберет форму, будет бегать от своих ворот до чужих. Соболев так в «Спартаке» не носился. Посмотрим. Последнее слово за Сергеем Богдановичем. У него есть из кого выбирать.

При таком Лусиано Соболеву практически нереально стать номером один в атаке «Зенита». Да и с Кассьеррой Александру непросто конкурировать. Колумбиец координирован, а россиянин – нет.

В следующем туре «Зенит» играет в гостях против «Краснодара». Очень важный поединок. Не знаю... Если отталкиваться от сегодняшнего матча, Соболев не должен попадать в стартовый состав в игре против команды Мусаева», – сказал Орлов.