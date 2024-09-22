Семья Ямаля получает угрозы из-за решения Ламина играть за Испанию, а не за Марокко

Бабушка нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля Фатима сообщила об угрозах в адрес семьи. Они связаны с выбором сборной.

Ламин на старте карьеры решил играть не за Марокко, а за Испанию.

На этой почве в августе ножевые ранения получил отец футболиста.

«Соседи нам завидуют, и приходят постоянные угрозы. Люди, избившие в августе моего сына Мунира, угрожают и мне.

Ламин не из Марокко, понимаете? Он родился и учился здесь. Отец не заставлял моего внука играть за Испанию», – сказала бабушка Фатима.

Из-за угроз Фатима с избитым сыном переезжает из пригорода в Барселону.