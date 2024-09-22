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    • Семья Ямаля получает угрозы из-за решения Ламина играть за Испанию, а не за Марокко

    Семья Ямаля получает угрозы из-за решения Ламина играть за Испанию, а не за Марокко

    Бабушка нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля Фатима сообщила об угрозах в адрес семьи. Они связаны с выбором сборной.

    • Ламин на старте карьеры решил играть не за Марокко, а за Испанию.
    • На этой почве в августе ножевые ранения получил отец футболиста.

    «Соседи нам завидуют, и приходят постоянные угрозы. Люди, избившие в августе моего сына Мунира, угрожают и мне.

    Ламин не из Марокко, понимаете? Он родился и учился здесь. Отец не заставлял моего внука играть за Испанию», – сказала бабушка Фатима.

    Из-за угроз Фатима с избитым сыном переезжает из пригорода в Барселону.

    • Ямаль летом выиграл со сборной Испании Евро-2024.

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    Источник: Sport.es

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    22.09.2024 09:56
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    Комментарии (3)
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    Spartak_forv@
    1726993519
    Ого,марокканцы,живущие в Испании,учат других любить Марокко,так получается?!Гениально
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    russkiisergei
    1726994211
    подождите пару-тройку лет! и он превратится в обычного игрока!! посмотрите сколько барса загубила "талантов"!!!
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