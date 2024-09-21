Жирков сообщил, при каком условии фанаты «Зенита» примут Соболева

Бывший зенитовец Юрий Жирков считает, что фанаты могут принять нападающего Александра Соболева. Сейчас они его оскорбляют.
«Переход Соболева в «Зенит» меня не удивил. Разговоры об этом ходили давно.
Если Александр будет хорошо играть, забивать голы, а потом ещe завоюет чемпионство и Кубок, думаю, со временем болельщики забудут весь негатив и примут его», – сказал Жирков.
- Соболев куплен у «Спартака» за 10 миллионов евро.
- В московском клубе Александр провел 4,5 года.
- У Соболева еще нет голов за «Зенит».