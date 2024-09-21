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    • Жирков сообщил, при каком условии фанаты «Зенита» примут Соболева

    Жирков сообщил, при каком условии фанаты «Зенита» примут Соболева

    Бывший зенитовец Юрий Жирков считает, что фанаты могут принять нападающего Александра Соболева. Сейчас они его оскорбляют.

    «Переход Соболева в «Зенит» меня не удивил. Разговоры об этом ходили давно.

    Если Александр будет хорошо играть, забивать голы, а потом ещe завоюет чемпионство и Кубок, думаю, со временем болельщики забудут весь негатив и примут его», – сказал Жирков.

    • Соболев куплен у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • В московском клубе Александр провел 4,5 года.
    • У Соболева еще нет голов за «Зенит».

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    Источник: «Чемпионат»

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    21.09.2024 22:41
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    Комментарии (3)
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    Cleaner
    1726947858
    Соболь и в Спартаке то лучшим не был. А в Зените у него вообще нет шансов. Так и будет Дельфин в Зените "непринятым"...
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    zarsm
    1726948840
    Че за бред, Дзюбу до последних дней в клубе не принимали, не все, но много людей точно
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    alex1951
    1726951139
    Что пишет Жира?////// ,, Если...а если не если,тады как?
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