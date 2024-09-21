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    Соболев: «Мне нужно понять, во что играть в «Зените»

    Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о взаимодействии с другими форвардами команды.

    – Есть ощущение, что три центрфорварда в атаке немного мешают друг другу у «Зенита». А как это выглядит изнутри?

    – Наверное, нет такого, что мы мешаем друг другу. Просто мне нужно до конца понять, во что я должен играть. Тренерский штаб мне это объясняет, но, как говорится, не всe сразу.

    • Соболев куплен летом у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • У него еще нет голов за петербуржцев.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.09.2024 21:29
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    Комментарии (33)
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    Myasko
    1726947698
    Играй в хоккей. Тем более заранее хоккейную футболку на презентации дали. Ну или ПРЫЖКИ В ВОДУ
    Ответить
    Cleaner
    1726947934
    Соболев, играй в ТЕТРИС на скамейке запасных!!!...)))
    Ответить
    Garrincha58
    1726948082
    Семак тоже не понимает как должен играть Зенит, что тогда можно требовать от игроков. Ему купили пять русских игроков, но всё равно лимит мешает Семаку сделать замены При этом тренере Зенит никогда не заиграет в чемпионский футбол. Через неделю влетят Краснодару
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    Красногвардейчик
    1726949106
    В водное поло, Саша, тыж дельфин))
    Ответить
    Persona_non_Grata
    1726952607
    "Мы сыграли с Талем десять партий — В преферанс, в очко и на бильярде. Таль сказал: «Такой не подведёт!»..."(с) )))
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    The only one
    1726969480
    Играй в Зенит-2
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    subbotaspartak
    1726983724
    Если получится, играй в футбол
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    saf05
    1726984663
    В пинг понг
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    timon2401
    1726986519
    вот реально, тот случай когда нужно было лучше промолчать, чем ответить))) уже хорошо что поле находит выходя из раздевалки..к след сезону поймёт что такое мяч
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    Иван Петров 1986
    1726986520
    Да в футбол надо играть.
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