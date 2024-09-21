Соболев: «Мне нужно понять, во что играть в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о взаимодействии с другими форвардами команды.

– Есть ощущение, что три центрфорварда в атаке немного мешают друг другу у «Зенита». А как это выглядит изнутри?

– Наверное, нет такого, что мы мешаем друг другу. Просто мне нужно до конца понять, во что я должен играть. Тренерский штаб мне это объясняет, но, как говорится, не всe сразу.