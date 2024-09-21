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    Соболев рассказал об адаптации в «Зените»

    Нападающий «Зенита» Александр Соболев дал комментарий после матча 9-го тура РПЛ против «Факела» (3:1).

    • Соболева заменили во 2-м тайме.

    «Адаптация проходит хорошо. Понятно, что я могу и хочу играть лучше. Стараюсь как можно быстрее адаптироваться. Думаю, мне нужно забить гол, чтобы полностью быть в себе уверенным.

    С кем конкурирую за место в основном составе? Тяжeлый вопрос. У нас много атакующих футболистов, которые очень высокого уровня. Наверное, мы все вместе конкурируем», – сказал Соболев.

    • Соболев куплен летом у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.09.2024 20:41
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    Комментарии (3)
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    Taps
    1726941772
    Соболев, урод с тупой рожей, портил всю игру в первом тайме.
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    Влад-Васильев-yandex
    1726975079
    Рассказал бы лучше, какую роль ему отвели в соитии голубых педро...
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