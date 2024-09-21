Соболев рассказал об адаптации в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев дал комментарий после матча 9-го тура РПЛ против «Факела» (3:1).

Соболева заменили во 2-м тайме.

«Адаптация проходит хорошо. Понятно, что я могу и хочу играть лучше. Стараюсь как можно быстрее адаптироваться. Думаю, мне нужно забить гол, чтобы полностью быть в себе уверенным.

С кем конкурирую за место в основном составе? Тяжeлый вопрос. У нас много атакующих футболистов, которые очень высокого уровня. Наверное, мы все вместе конкурируем», – сказал Соболев.