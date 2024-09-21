У бывшей жены Сафонова изъяли «Мерседес»

Правоохранительные органы изъяли «Мерседес» у бывшей жены Матвея Сафонова Анастасии Казачек из-за еe же заявлений о долгах вратаря «ПСЖ» по алиментам.

По данным «Базы», когда женщина перегоняла автомобиль из Краснодара в Москву, ее остановили сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что машина оформлена на Сафонова и была в розыске у приставов, так как у него большой долг по алиментам. Поэтому «Мерседес» нашли по системе «Поток». Он была изъят и отправлена на штрафстоянку.

По словам источников Baza из окружения Анастасии, девушка решила придерживаться позиции, что у нее с Матвеем до сих пор «гостевой брак», а все переписки, где Матвей просил увидеться с ребенком, – фэйк. Якобы даже после того, как их брак с Сафоновым был расторгнут, у пары продолжались отношения, и он ездил к ней в Краснодар, и скоро у пары все наладится, если им не будут мешать.