Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    У бывшей жены Сафонова изъяли «Мерседес»

    Правоохранительные органы изъяли «Мерседес» у бывшей жены Матвея Сафонова Анастасии Казачек из-за еe же заявлений о долгах вратаря «ПСЖ» по алиментам.

    По данным «Базы», когда женщина перегоняла автомобиль из Краснодара в Москву, ее остановили сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что машина оформлена на Сафонова и была в розыске у приставов, так как у него большой долг по алиментам. Поэтому «Мерседес» нашли по системе «Поток». Он была изъят и отправлена на штрафстоянку.

    По словам источников Baza из окружения Анастасии, девушка решила придерживаться позиции, что у нее с Матвеем до сих пор «гостевой брак», а все переписки, где Матвей просил увидеться с ребенком, – фэйк. Якобы даже после того, как их брак с Сафоновым был расторгнут, у пары продолжались отношения, и он ездил к ней в Краснодар, и скоро у пары все наладится, если им не будут мешать.

    • Ранее Сафонов уже сделал предложение своей девушке Марине Кондратюк.
    • На этой неделе он дебютировал в составе «ПСЖ» в матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Жироной».

    Новости по теме
    Мостовой встал на защиту Сафонова
    Доннарумма может вместо Сафонова сыграть за «ПСЖ» с «Ренном» 5
    Сафонов высказался о возможности ухода в аренду из «ПСЖ» 10
    Источник: телеграм-канал Baza

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2024 17:42
    Рекомендуем
    Комментарии (25)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    АлексМак
    1726933542
    Теперь автостопом с дальнобойщиками до Москвы. Быть Строевой на дорогах,- именно то, что заслужила. Полное отсутствие мозгов.Браво.
    Ответить
    gurov.
    1726934551
    вали обратно в Краснодар.ПЕШКОМ.
    Ответить
    Ziklop
    1726935027
    Сафонова выпустили, а машинку отжали... знакомые методы полицаев, машину будут пользовать, пока суды годами идут и за хранение они не отвечают, такое ведь бывает!?
    Ответить
    Lee Hoy
    1726935739
    Хорошо хоть не Леопард-2А.
    Ответить
    FWSPM
    1726937927
    Вот это поворот))
    Ответить
    лошадка35
    1726938030
    А эта парочка определенно друг друга стоила)
    Ответить
    Fialet
    1726943977
    "Он была изъят" - редакторы по прежнему де... Промолчу, забанят.
    Ответить
    Gwynbleidd
    1726947579
    По моему у неё что-то с головой...
    Ответить
    BRO_football
    1726951209
    Ну и правильно. Пусть забирают Мерседес в счёт долга. Сафонов ей машину просто так оставил, а она ещё денег от него требует. Зажралась!
    Ответить
    Январь 59
    1726983314
    Видимо решила и мэрса отжать и алименты получить. Видимо у бабёнки аппетиты неуёмные. Теперь ещё решила подлить керосинчика в огонь, что бы девушка Сафонова, была в курсе, что у них отношения налаживаются. Однако однако.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+