Глушаков сделал заявление о переводе во вторую команду «Химок»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал информацию о том, что он отстранен от работы с основной командой подмосковного клуба.

«В телеграмах дали информацию, что «Химки» отправили меня во вторую команду. Отправили, да, а вот причины другие.

Мне позвонил спортивный директор и сказал: в команде слишком много футболистов которых купили в трансферный период, а это значит большая конкуренция и слишком много игроков на занятиях, что плохо для тренера.

Поэтому уже ушел Артур Юсупов, а я и несколько игроков были отправлены во вторую команду. У меня действующий контракт с клубом, и я, хоть мне уже 37 лет, могу лишь подчиниться решению клуба и передать опыт молодым футболистам «Химок».

Кто вбросил информацию про конфликт, и кому она выгодна, я не знаю. С моей стороны конфликта не было. И болельщики знают, как я всегда отдавался в матчах за «Химки» и уважал клуб.

Хуану Артиге желаю только побед. Не распространяйте ложную информацию», – написал Глушаков.