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    • Глушаков сделал заявление о переводе во вторую команду «Химок»

    Глушаков сделал заявление о переводе во вторую команду «Химок»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал информацию о том, что он отстранен от работы с основной командой подмосковного клуба.

    «В телеграмах дали информацию, что «Химки» отправили меня во вторую команду. Отправили, да, а вот причины другие.

    Мне позвонил спортивный директор и сказал: в команде слишком много футболистов которых купили в трансферный период, а это значит большая конкуренция и слишком много игроков на занятиях, что плохо для тренера.

    Поэтому уже ушел Артур Юсупов, а я и несколько игроков были отправлены во вторую команду. У меня действующий контракт с клубом, и я, хоть мне уже 37 лет, могу лишь подчиниться решению клуба и передать опыт молодым футболистам «Химок».

    Кто вбросил информацию про конфликт, и кому она выгодна, я не знаю. С моей стороны конфликта не было. И болельщики знают, как я всегда отдавался в матчах за «Химки» и уважал клуб.

    Хуану Артиге желаю только побед. Не распространяйте ложную информацию», – написал Глушаков.

    • Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 37‑летний Глушаков выведен из состава основной команды.
    • Полузащитник перешел в «Химки» летом и провел 8 матчей.
    • Контракт Глушакова с клубом рассчитан до конца сезона.

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    Источник: телеграм-канал «Денис Глушаков 8»

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    21.09.2024 16:37
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Cleaner
    1726926149
    Карпов может и приврать. Тот еще журналистишка...(
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    ss21
    1726934414
    И нафига хйимкам было их брать?
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    Persona_non_Grata
    1726943719
    Ну вот же она причина - ПЕРЕДАТЬ ОПЫТ МОЛОДЫМ! ))), а мы тут нехорошее подумали, а он оказывается в наставники подался - ГУРУ *** ... ! )))
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    James--google
    1726988202
    Денис ещё поиграет в Химках! Лучше него там никого и нет. Дай бог ему удачи!
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