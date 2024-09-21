Садыгов прокомментировал информацию о выводе Глушакова из состава «Химок»

Поддерживающий «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов высказался по поводу информации о выводе полузащитника Дениса Глушакова из основного состава команды.
– Вам что‑то известно о том, что Дениса Глушакова убрали из состава команды?
– Нет, ничего неизвестно.
– Может ли это быть правдой?
– А разве там большая всемирная проблема?
– Именитый футболист все же.
– Я не в курсе. Здесь нужно у тренера спросить. Мне неизвестно ничего об этом.
– «Химкам» удастся исправить ситуацию и победить в ближайшем туре?
– Удастся, конечно.
- Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 37‑летний Глушаков выведен из состава основной команды.
- Полузащитник перешел в «Химки» летом и провел за команду 8 матчей.
- Контракт Глушакова с клубом рассчитан до конца сезона.