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    • Садыгов прокомментировал информацию о выводе Глушакова из состава «Химок»

    Садыгов прокомментировал информацию о выводе Глушакова из состава «Химок»

    Поддерживающий «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов высказался по поводу информации о выводе полузащитника Дениса Глушакова из основного состава команды.

    – Вам что‑то известно о том, что Дениса Глушакова убрали из состава команды?

    – Нет, ничего неизвестно.

    – Может ли это быть правдой?

    – А разве там большая всемирная проблема?

    – Именитый футболист все же.

    – Я не в курсе. Здесь нужно у тренера спросить. Мне неизвестно ничего об этом.

    – «Химкам» удастся исправить ситуацию и победить в ближайшем туре?

    – Удастся, конечно.

    • Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 37‑летний Глушаков выведен из состава основной команды.
    • Полузащитник перешел в «Химки» летом и провел за команду 8 матчей.
    • Контракт Глушакова с клубом рассчитан до конца сезона.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.09.2024 15:32
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    Комментарии (3)
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1726948461
    В 2018 году и самого Туфана Садыгова признали банкротом, его долги оценили в 14,9 миллиарда рублей. Это не мешает ему быть инвестором футбольного клуба «Химки». "Бизнесмен" х.. в.
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    Slava-Plutov-google
    1727019217
    Забавный какой
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