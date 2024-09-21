Садыгов прокомментировал информацию о выводе Глушакова из состава «Химок»

Поддерживающий «Химки» бизнесмен Туфан Садыгов высказался по поводу информации о выводе полузащитника Дениса Глушакова из основного состава команды.

– Вам что‑то известно о том, что Дениса Глушакова убрали из состава команды?

– Нет, ничего неизвестно.

– Может ли это быть правдой?

– А разве там большая всемирная проблема?

– Именитый футболист все же.

– Я не в курсе. Здесь нужно у тренера спросить. Мне неизвестно ничего об этом.

– «Химкам» удастся исправить ситуацию и победить в ближайшем туре?

– Удастся, конечно.