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    • «ПСЖ» не планирует выплачивать Мбаппе 55 миллионов и подал апелляцию

    «ПСЖ» не планирует выплачивать Мбаппе 55 миллионов и подал апелляцию

    «ПСЖ» продолжает судебное разбирательство с бывшим форвардом Килианом Мбаппе. У них спор насчет выплаты игроку 55 миллионов евро.

    • Ранее юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции обязал «ПСЖ» начать выплачивать долг перед Мбаппе в течение 8 дней.
    • Сумма составляет 55 миллионов евро до уплаты налогов за последние 3 месяца по контракту. Она представляет собой невыплаченную зарплату и бонусы.
    • Летом 25-летний Мбаппе перешел из «ПСЖ» в «Реал» на правах свободного агента.

    Парижане подали апелляцию. «ПСЖ» грозит исключение из еврокубков в случае невыплаты в пользу Мбаппе.

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    Источник: RMC Sport

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    21.09.2024 13:06
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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1726990071
    Продадут парижане Матвея Сафонова в питерский ЗЕНИТ за 55 миллионов Евро и расплатятся с долгом!!!...)))
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