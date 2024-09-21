«ПСЖ» не планирует выплачивать Мбаппе 55 миллионов и подал апелляцию

«ПСЖ» продолжает судебное разбирательство с бывшим форвардом Килианом Мбаппе. У них спор насчет выплаты игроку 55 миллионов евро.

Ранее юридический комитет Профессиональной футбольной лиги Франции обязал «ПСЖ» начать выплачивать долг перед Мбаппе в течение 8 дней.

Сумма составляет 55 миллионов евро до уплаты налогов за последние 3 месяца по контракту. Она представляет собой невыплаченную зарплату и бонусы.

Летом 25-летний Мбаппе перешел из «ПСЖ» в «Реал» на правах свободного агента.

Парижане подали апелляцию. «ПСЖ» грозит исключение из еврокубков в случае невыплаты в пользу Мбаппе.