Покойного экс-владельца «Фулхэма» обвинили в сексуальном насилии, в том числе над подростком

Бывший владелец «Фулхэма» Мохамед Аль-Файед может быть причастен к преступлениям сексуального характера.

Египтянин обвиняется в изнасиловании как минимум пяти женщин в своих владениях в Лондоне и Париже. Также есть эпизоды в отношении подростков – насилие над 15-летней девушкой.

Часть преступлений происходила в универмаге Harrods, который принадлежал Аль-Файеду в 1985-2010 годах.

Всего по начинающемуся делу проходит 37 обвинителей. Ожидается, что их количество будет увеличиваться.

«Аль-Файед был чудовищем», – заявил представитель одного из обвинителей.

Недавно была созвана пресс-конференция, на которой выступила одна из потерпевших. Она представилась Наташей.

«Аль-Файед манипулировал людьми и охотился на самых финансово уязвимых. На тех, у кого не было жилья и родителей.

Я вступила в команду личных помощников Аль-Файеда в 19 лет. Однажды он пригласил меня в свои апартаменты под предлогом «оценить работу». В его спальне я увидела секс-игрушки. Я села на диван – и Аль-Файед навалился на меня», – рассказала Наташа.