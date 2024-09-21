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    • Покойного экс-владельца «Фулхэма» обвинили в сексуальном насилии, в том числе над подростком

    Покойного экс-владельца «Фулхэма» обвинили в сексуальном насилии, в том числе над подростком

    Бывший владелец «Фулхэма» Мохамед Аль-Файед может быть причастен к преступлениям сексуального характера.

    Египтянин обвиняется в изнасиловании как минимум пяти женщин в своих владениях в Лондоне и Париже. Также есть эпизоды в отношении подростков – насилие над 15-летней девушкой.

    Часть преступлений происходила в универмаге Harrods, который принадлежал Аль-Файеду в 1985-2010 годах.

    Всего по начинающемуся делу проходит 37 обвинителей. Ожидается, что их количество будет увеличиваться.

    «Аль-Файед был чудовищем», – заявил представитель одного из обвинителей.

    Недавно была созвана пресс-конференция, на которой выступила одна из потерпевших. Она представилась Наташей.

    «Аль-Файед манипулировал людьми и охотился на самых финансово уязвимых. На тех, у кого не было жилья и родителей.

    Я вступила в команду личных помощников Аль-Файеда в 19 лет. Однажды он пригласил меня в свои апартаменты под предлогом «оценить работу». В его спальне я увидела секс-игрушки. Я села на диван – и Аль-Файед навалился на меня», – рассказала Наташа.

    • Аль-Файед владел «Фулхэмом» в 1997-2013 годах. Миллиардер умер в 2023 году в 94 года.

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    Источник: ESPN

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    21.09.2024 10:49
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