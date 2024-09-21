Первый тренер Сафонова ответил, в чем Матвей превосходит Доннарумму

Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, оценил его перспективы стать основным в клубе.

«Сафонов очень стрессоустойчивый. Это одно из основных преимуществ перед Доннаруммой. Сафонов быстр, у него реакция на уровне, и быстрая оценка ситуации – его конeк. Есть все шансы, чтобы заиграть в основном составе – если даже не на весь сезон, то хоть на половину игр.

А вот на следующий сезон, думаю, у Матвея будут все шансы доказать, что он лучше», – сказал Чистяков в эфире спортивного радио «Движение».