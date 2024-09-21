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    • Первый тренер Сафонова ответил, в чем Матвей превосходит Доннарумму

    Первый тренер Сафонова ответил, в чем Матвей превосходит Доннарумму

    Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, оценил его перспективы стать основным в клубе.

    «Сафонов очень стрессоустойчивый. Это одно из основных преимуществ перед Доннаруммой. Сафонов быстр, у него реакция на уровне, и быстрая оценка ситуации – его конeк. Есть все шансы, чтобы заиграть в основном составе – если даже не на весь сезон, то хоть на половину игр.

    А вот на следующий сезон, думаю, у Матвея будут все шансы доказать, что он лучше», – сказал Чистяков в эфире спортивного радио «Движение».

    • Сафонов куплен у «Краснодара» за 10 миллионов евро.
    • На этой неделе Матвей дебютировал за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0).
    • Доннарумма сейчас восстанавливается после мышечного повреждения.

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    Источник: «Чемпионат»

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    21.09.2024 09:39
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