Медведев прокомментировал оскорбления фанатов в адрес Соболева

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на оскорбления форварда команды Александра Соболева. Они идут с трибун.
«Эта тема требует серьезного психологического анализа. Если 5 тысяч фанатов, которые хорошо поддерживали команду, позволяют себе нецензурно, беспочвенно оскорблять одного из наших футболистов, я с этим никогда не соглашусь.
Это означает только одно – они у себя в глазу бревна не видят, а соринку в глазах другого человека ищут», – сказал Медведев.
- Соболев куплен за 10 миллионов евро у «Спартака».
- Игрок провел в «Спартаке» 4,5 года.
- Соболев – воспитанник барнаульского футбола.