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    • Медведев прокомментировал оскорбления фанатов в адрес Соболева

    Медведев прокомментировал оскорбления фанатов в адрес Соболева

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на оскорбления форварда команды Александра Соболева. Они идут с трибун.

    «Эта тема требует серьезного психологического анализа. Если 5 тысяч фанатов, которые хорошо поддерживали команду, позволяют себе нецензурно, беспочвенно оскорблять одного из наших футболистов, я с этим никогда не соглашусь.

    Это означает только одно – они у себя в глазу бревна не видят, а соринку в глазах другого человека ищут», – сказал Медведев.

    • Соболев куплен за 10 миллионов евро у «Спартака».
    • Игрок провел в «Спартаке» 4,5 года.
    • Соболев – воспитанник барнаульского футбола.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2024 22:30
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    Комментарии (2)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    qwertyйцукен
    1726864085
    Эта тема требует серьезного психологического анализа. ==== Для этого надо привлечь специалистов. Понятное дело, что нужен бюджет . Думаю что в сто миллионов рублей мы уложимся --сказал Медведев.
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