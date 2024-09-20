«Газпром Арена» запросила за проведение матча памяти Садырина 50 миллионов рублей – игра состоялась на «Смене»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер рассказал, почему матч легенд «Зенита» и ЦСКА состоялся на «Смене», а не на «Газпром Арене».

Игра была посвящена памяти тренера Павла Садырина.

«Спрашивают, почему ветераны «Зенита» и ЦСКА играют матч памяти Павла Садырина не на «Газпром Арене».

Узнал. За ее аренду РФС пришлось бы платить более 50 миллионов рублей. Полную сумму, без скидок. За матч ветеранов.

Поражаюсь – вроде же футбольным союзом руководят свои, экс-зенитовские люди, и делают они в данном случае бесспорно доброе дело. Напрямую связанное с лучшими страницами истории «Зенита», который единственный раз стал чемпионом СССР именно при Садырине. Совсем не будучи тогда богатым клубом с топ-составом.

Уж могли бы свои своим как минимум большую скидку сделать, а то и бесплатно пустить. Как бесплатно пустил «Спартак» в Тушино на матч памяти Цымбаларя и, надеюсь, снова пустит в октябре на матч памяти Черенкова в конце октября – начале ноября, приуроченный к десятилетию его смерти и выходу фильма о нем. Как бесплатно пустили недавно в Минске. Все матчи Лиги Легенд, которые проходили на основных полях, не стоили футбольному союзу ничего.

Но среди зенитовских людей разных слоев и поколений, оказывается, есть нюансы взаимоотношений. «Свои» тоже разные бывают. И даже присутствие на игре Семака, главного тренера «Зенита», на это не влияет.

Хотя казалось бы – матч памяти Садырина.

Впрочем, если вспомнить, как Виталий Мутко выкидывал из клуба Пал Федорыча во второй половине 90-х, и какой-то третьестепенный человек от президента клуба вручал его великому тренеру уведомление о расторжении контракта у мусоропровода его квартиры, удивляться не приходится уже ничему», – написал Рабинер.