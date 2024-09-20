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    • «Газпром Арена» запросила за проведение матча памяти Садырина 50 миллионов рублей – игра состоялась на «Смене»

    «Газпром Арена» запросила за проведение матча памяти Садырина 50 миллионов рублей – игра состоялась на «Смене»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер рассказал, почему матч легенд «Зенита» и ЦСКА состоялся на «Смене», а не на «Газпром Арене».

    • Игра была посвящена памяти тренера Павла Садырина.

    «Спрашивают, почему ветераны «Зенита» и ЦСКА играют матч памяти Павла Садырина не на «Газпром Арене».

    Узнал. За ее аренду РФС пришлось бы платить более 50 миллионов рублей. Полную сумму, без скидок. За матч ветеранов.

    Поражаюсь – вроде же футбольным союзом руководят свои, экс-зенитовские люди, и делают они в данном случае бесспорно доброе дело. Напрямую связанное с лучшими страницами истории «Зенита», который единственный раз стал чемпионом СССР именно при Садырине. Совсем не будучи тогда богатым клубом с топ-составом.

    Уж могли бы свои своим как минимум большую скидку сделать, а то и бесплатно пустить. Как бесплатно пустил «Спартак» в Тушино на матч памяти Цымбаларя и, надеюсь, снова пустит в октябре на матч памяти Черенкова в конце октября – начале ноября, приуроченный к десятилетию его смерти и выходу фильма о нем. Как бесплатно пустили недавно в Минске. Все матчи Лиги Легенд, которые проходили на основных полях, не стоили футбольному союзу ничего.

    Но среди зенитовских людей разных слоев и поколений, оказывается, есть нюансы взаимоотношений. «Свои» тоже разные бывают. И даже присутствие на игре Семака, главного тренера «Зенита», на это не влияет.

    Хотя казалось бы – матч памяти Садырина.

    Впрочем, если вспомнить, как Виталий Мутко выкидывал из клуба Пал Федорыча во второй половине 90-х, и какой-то третьестепенный человек от президента клуба вручал его великому тренеру уведомление о расторжении контракта у мусоропровода его квартиры, удивляться не приходится уже ничему», – написал Рабинер.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    20.09.2024 22:03
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    Комментарии (16)
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    anatolich72
    1726861987
    Мюллер обосрался!
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    [email protected]
    1726862141
    и это газпром национальное достояние? когда же Милер подавится
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    timon2401
    1726862400
    всё уважение к своим "легендам-ветеранам")))) ну чему удивляться то...вся натура Мюллера, жопой на лицо и к легендам и к болельщикам
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    Зеркальный
    1726862483
    Ой, закукарекало розовое отребье про деньги, быстро забыли, как оскорбляли федунишку, который столько лет спонсировал розовых клоунов, ну смех
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    [email protected]
    1726863053
    редко коментирую но эту Милеровскую жадность пройти просто невозможно, ладно что зеня в шоколаде но болелы, даже на них хочет поднагрется, я болела ЦСКА и к зене относился лояльно ,но когда увидел растяжку,когда они играли с Динамо лет 7 назад, "сдох Яшин сдохнет и Динамо" я возненавидел и зенит с их фанами, как так можно
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    ScarlettOgusania
    1726866683
    Садырин - у мусоропровода!)) вроде не днище тренировал, а туда же - тянуло бом.жа к мусору!) и отношение болел к нему такое же, на стадио сто человек еле собрали на убогой Смене...
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    ivany4
    1726867148
    С удивлением прочитал, что матч легенд «Зенита» и ЦСКА устраивает РФС, да еще и должен платить за аренду арены.)) Считал, что это дело клубов чтить своих легенд, ветеранов. Хотя у нас газпром - национальное достояние, а не люди и легенды.))
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    FWSPM
    1726876105
    Плевать хотел муллер на вашего Садырина. И зачем только позорились после шикарного шоу в Москве на 30 тысяч человек. Коням надо было соскакивать с этого позора.
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    gurov.
    1726894953
    А ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ У ВАС В ЗЕНИТЕ ДА И В ПИТЕРЕ ОДНИ БАНДЕРЛОГИ ТИМОЩУК МУТКО СЕМАК ОНИ БАНДЕРЫ.
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    russkiisergei
    1726905733
    Вот самое главное в тексте: "Поражаюсь – вроде же футбольным союзом руководят свои, экс-зенитовские люди"! вот и правда вся про кабинеты!!!
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