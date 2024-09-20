Соболев: «Кайфую, когда меня называют дельфином»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев не против, что его называют дельфином.

– Любимая шутка про Александра Соболева, которую вы слышали.

– Про дельфина – ​это вообще мой фаворит. Может быть, некоторые думают, что я обижаюсь, но на самом деле для меня это кайф. Я как вампир, который питается негативной энергией. То есть меня критикуют, пишут что-то плохое, а я благодаря этому, наоборот, собираюсь и заряжаюсь.