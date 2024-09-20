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    Соболев: «Кайфую, когда меня называют дельфином»

    Нападающий «Зенита» Александр Соболев не против, что его называют дельфином.

    – Любимая шутка про Александра Соболева, которую вы слышали.

    – Про дельфина – ​это вообще мой фаворит. Может быть, некоторые думают, что я обижаюсь, но на самом деле для меня это кайф. Я как вампир, который питается негативной энергией. То есть меня критикуют, пишут что-то плохое, а я благодаря этому, наоборот, собираюсь и заряжаюсь.

    • Соболев куплен за 10 миллионов евро.
    • Игрок провел в «Спартаке» 4,5 года.
    • Соболев – воспитанник барнаульского футбола.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    20.09.2024 21:57
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    шахта Заполярная
    1726858852
    Питор ты , а не вампир, а в раздевалке тебя все заряжают.
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    qwertyйцукен
    1726859129
    Я как вампир, который питается негативной энергией------- Ну усе..Дельфин вампир. Небывалое событие в природе. пы.сы. А так то Санек проявляет защитную реакцию. Как в школе--кого то без конца называют бестолочью, хулиганом...Ну вот он и решает---раз вы все так ...значит таким и буду.
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    Дубина
    1726859164
    Азмунку подвезите в помойку и дзюбу!
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    Кривая да нелёгкая
    1726859595
    Дурень хряк
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    Зеркальный
    1726860235
    У каждого свой кайф, вот у болел розовой свинарни кайф смотреть на плакат ещенко в стрингах перед сном, ничего не поделаешь с этим
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    Cleaner
    1726861531
    Вот же .... ... ....... этот спартаковец Соболев...(
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    GoldPlayFIFARus9
    1726864652
    Повезло ему, будет кайфовать до конца карьеры
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    ScarlettOgusania
    1726866239
    вампир с гнилыми зубами и душой продажной, за 40 серебряников удавится, "питается негативом" - для прессы, а дома слюни пускает в юбку жене, падаль ты, шурик!))
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    neim
    1726883438
    Как бы ещё какое-нибудь погоняло не прилипло, да по хуже. Народные языки они такие, прилепят, хрен отмоешься ...
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