Соболев: «Зенит» – сильнейший клуб России, это главный вызов в моей карьере»

Летний новичок «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями от трансфера из «Спартака».
– Этот переход – главный вызов в вашей карьере?
– Безусловно, на сто процентов.
Это сильнейший клуб России, шесть чемпионств подряд, сезон столетия. Для меня это большая ответственность – я хочу принять ее и пройти этот путь достойно.
– Прежде вам не раз приходилось играть против сине-бело-голубых. Чем запомнились клуб, стадион и город?
– Это был самый главный противник, играть на «Газпром Арене» всегда было очень тяжело. Я ни разу не выиграл здесь, хоть и забивал. Один раз мы обыграли «Зенит» в Кубке России.
Это сильнейшая команда страны, против которой максимально тяжело играть – неважно, дома или на выезде.
- Соболев куплен за 10 миллионов евро.
- Игрок провел в «Спартаке» 4,5 года.
- Соболев – воспитанник барнаульского футбола.