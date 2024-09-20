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    • Соболев: «Зенит» – сильнейший клуб России, это главный вызов в моей карьере»

    Соболев: «Зенит» – сильнейший клуб России, это главный вызов в моей карьере»

    Летний новичок «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями от трансфера из «Спартака».

    – Этот переход – ​главный вызов в вашей карьере?

    – Безусловно, на сто процентов.

    Это сильнейший клуб России, шесть чемпионств подряд, сезон столетия. Для меня это большая ответственность – ​я хочу принять ее и пройти этот путь достойно.

    – Прежде вам не раз приходилось играть против сине-бело-голубых. Чем запомнились клуб, стадион и город?

    – Это был самый главный противник, играть на «Газпром Арене» всегда было очень тяжело. Я ни разу не выиграл здесь, хоть и забивал. Один раз мы обыграли «Зенит» ​в Кубке России.

    Это сильнейшая команда страны, против которой максимально тяжело играть – ​неважно, дома или на выезде.

    • Соболев куплен за 10 миллионов евро.
    • Игрок провел в «Спартаке» 4,5 года.
    • Соболев – воспитанник барнаульского футбола.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    20.09.2024 21:34
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    Комментарии (44)
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    Кривая да нелёгкая
    1726859985
    Стыдно за Спартак! Миллионы народные на ветер швыряет а толку нет! А зенит все трофеи забирает
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    Зеркальный
    1726860111
    Опустил народную свинарню, ведь розовых он даже и не считал сильным клубом, сколько бы чернозема не завозили клоунам
    Ответить
    nik55
    1726860795
    начал зализывать
    Ответить
    NewLife
    1726861113
    синит - дитя админ ресурса и захвата рфс властью !
    Ответить
    vladik12
    1726861993
    Ничего не изменится, пока эти окопавшиеся сидят за стеной.
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    FWSPM
    1726875966
    Когда он уймется уже? Такой тошнилой оказался ужас
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    шахта Заполярная
    1726876541
    До чего мерзкий жополиз. Как же ХОРОШО, что за это еще 10 лямов отстегнули. Питерские, вам то самим неужели приятно, когда вас зализывают поганым языком. Тьфу какая гадость.
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    slavа0508
    1726890395
    Гнилой Санёк ты человек ...ну перешёл и перешёл . нормальные в таких случаях переходят по тихому ...
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    Oldtrafford83
    1726895153
    Из за всех твоих тупых высказываний Саша тебе будут освистывать и поносить до конца твоей карьеры, стыдно за тебя!!!
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    Myasko
    1726899460
    С самого первого дня после перехода тщательно вылизывает. Скоро скажет что на самом деле за зенит всю жизнь болел
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