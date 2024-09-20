Соболев: «Зенит» – сильнейший клуб России, это главный вызов в моей карьере»

Летний новичок «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями от трансфера из «Спартака».

– Этот переход – ​главный вызов в вашей карьере?

– Безусловно, на сто процентов.

Это сильнейший клуб России, шесть чемпионств подряд, сезон столетия. Для меня это большая ответственность – ​я хочу принять ее и пройти этот путь достойно.

– Прежде вам не раз приходилось играть против сине-бело-голубых. Чем запомнились клуб, стадион и город?

– Это был самый главный противник, играть на «Газпром Арене» всегда было очень тяжело. Я ни разу не выиграл здесь, хоть и забивал. Один раз мы обыграли «Зенит» ​в Кубке России.

Это сильнейшая команда страны, против которой максимально тяжело играть – ​неважно, дома или на выезде.