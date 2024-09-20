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    • Соболев: «Эмоции от трансфера в «Зенит» зашкаливали, я долго этого ждал»

    Соболев: «Эмоции от трансфера в «Зенит» зашкаливали, я долго этого ждал»

    Летний новичок «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями от трансфера из «Спартака».

    – Александр, ваш официальный дебют за «Зенит» пришелся на игру против ЦСКА. Поделитесь впечатлениями.

    – Я был счастлив дебютировать за «Зенит»! Давно не играл в официальных матчах – ​и сразу же гостевая встреча с армейцами, и сразу победа. Да, было очень тяжело, но я рад, что нам удалось забрать в Петербург три очка. Эмоции самые положительные.

    – Есть ощущение, что разнообразные трудности преследуют вас на протяжении всей карьеры. Это так?

    – Не без этого, да. До переезда в Томск пробовал себя во многих командах – ​нигде не пригодился. В «Томи» полгода провел на просмотре, и, если бы родители не заплатили компенсацию, может, и не подписал бы контракт с клубом. Переходы в «Крылья» и «Спартак» тоже были сложными: когда в Москву уехал, думал, уже все, а в итоге вернулся в Самару на сбор.

    И вот сейчас история с трансфером длилась три месяца. Но меня это только закаляет, и, если пройти через трудности с высоко поднятой головой, дальше будет легче. Для меня «Зенит» – ​большой вызов, я хочу помочь команде и доказать, что все это было не зря.

    – Когда все решилось положительно с трансфером в «Зенит», что вы почувствовали?

    – Эмоции зашкаливали, слов не было! Я долго этого ждал. Были моменты, когда уже думал, что все сорвалось. Для меня это было очень тяжело эмоционально, но я рад, что все закончилось именно так и что я стал игроком «Зенита». Я просто счастлив!

    • Соболев куплен за 10 миллионов евро.
    • Игрок провел в «Спартаке» 4,5 года.
    • Соболев – воспитанник барнаульского футбола.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    20.09.2024 20:49
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    Комментарии (7)
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    qwertyйцукен
    1726855330
    Мляя.Соболев заслужил что даже фанаты Зенита его кондомом называют.
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    ...уефан
    1726855734
    ... с у ч а р а !...
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    insider_retro
    1726856305
    Первые ожидания, наверное, появились под грохот эмалированного горшка в детском саду...
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    Зеркальный
    1726860397
    Вот как парень устал позориться в свинарне, что решил даже не скрывать этого, пусть со своим черноземом джамалов учаться обыгрывать, а он устал от позора
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    FWSPM
    1726875817
    Да поняли уже все что ты маму за зенит продаш успокойся
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