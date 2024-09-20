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    • Червиченко: «Спартак» накупил «дров» и рассказывает сказки про чемпионство»

    Червиченко: «Спартак» накупил «дров» и рассказывает сказки про чемпионство»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко недоволен летней трансферной кампанией клуба.

    • Москвичи летом купили игроков на более чем 27 миллионов евро.

    «Сделаны огромные покупки. По-моему, половина из того, что приобрели, – это, что называется, «дрова». Непонятно кто… Повторюсь, Томашу Амаралу надо сейчас хоть что-то говорить, чтобы оправдывать потраченные средства. Поэтому он и поeт эти песни, рассказывает сказки про первое место. Тем более, теперь он точно захватит ещe одно трансферное окно.

    И вот если оно пройдeт также плодотворно не в плане качества новичков, а в плане их количества, после этого Амаралу уже будет всe равно, выгонят его летом или нет. У него всe хорошо. Он просто выработал идеальную формулу. Рассказывает сказки про первое место, тратит деньги на сомнительных новичков и прекрасно себя чувствует… Поверьте, столько, сколько он заработает за год здесь, ему в Португалии никто никогда не «насыпает»!» – сказал Червиченко.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    20.09.2024 19:27
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    subbotaspartak
    1726851199
    Я за любой кипишь в Спартаке и мне плевать на деньги, а этому ****** лишь бы поклевать
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    Айболид
    1726854074
    Какие дрова , это будущие легенды великого клупа .
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    VPERDIV SPARTAK
    1726855808
    Хаха)) умыл секту Андрей)
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    VPERDIV SPARTAK
    1726855879
    Спам постоянно тратит народные деньги и болтыхается в промежности таблицы 8 места
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    k611
    1726859711
    Сам бы купил мозгов...
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    Кривая да нелёгкая
    1726860156
    Косим трын дрова)
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    Зеркальный
    1726861508
    Дрова он имел ввиду под черноземом?) Да розовых только сможет спасти совок, когда все были нищие, и не было конкурентов, а как они появились, вдруг стали смешить всю страну, с таким бюджетом, позорище
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