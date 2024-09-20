Червиченко: «Спартак» накупил «дров» и рассказывает сказки про чемпионство»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко недоволен летней трансферной кампанией клуба.

Москвичи летом купили игроков на более чем 27 миллионов евро.

«Сделаны огромные покупки. По-моему, половина из того, что приобрели, – это, что называется, «дрова». Непонятно кто… Повторюсь, Томашу Амаралу надо сейчас хоть что-то говорить, чтобы оправдывать потраченные средства. Поэтому он и поeт эти песни, рассказывает сказки про первое место. Тем более, теперь он точно захватит ещe одно трансферное окно.

И вот если оно пройдeт также плодотворно не в плане качества новичков, а в плане их количества, после этого Амаралу уже будет всe равно, выгонят его летом или нет. У него всe хорошо. Он просто выработал идеальную формулу. Рассказывает сказки про первое место, тратит деньги на сомнительных новичков и прекрасно себя чувствует… Поверьте, столько, сколько он заработает за год здесь, ему в Португалии никто никогда не «насыпает»!» – сказал Червиченко.